İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.
Kasımpaşa'da Syam Ben Youssef sarı kart gördü.
VAR RİZESPOR'UN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ! Çaykur Rizespor'da Samudio farkı bire indiren golü kaydetmişti. Ancak VAR'a başvuran maçın hakemi, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
İlk yarının son bölümünde skor olarak önde olsa da topa daha fazla sahip olan taraf Kasımpaşa.
Çaykur Rizespor'da Umar Aminu ceza sahasına girmek üzereyken araya giren Özgür Çek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Bu dakikalarda oyun karşılıklı faullerle sık durmaya başladı.
Boldrin'in kullandığı frikik üstten farklı şekilde auta çıktı.
Çaykur Rizespor'da topun başına Fernando Boldrin geçti.
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Diomande'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Çaykur Rizespor'da Diomande ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.
Çaykur Rizespor taraftarları ikinci golün ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etmeye başladılar.
Kasımpaşa şu ana dek attığı iki isabetli şutundan da gol çıkarmış oldu.
Koita böylece kendisinin ve takımının ikinci golünü atmış oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da takımının iki golünü o kaydetmişti.
KASIMPAŞA FARKI İKİYE ÇIKARDI! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolün ardından topu önünde bulan Koita'nin gelişine vuruşu ağları bir kez daha sarstı.
Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Çaykur Rizespor savunması kornere gönderdi.
Bu dakikalarda iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor.
Kasımpaşa'da Popov'un sağ kanattan yaptığı ortasının ardından uzak köşede bomboş bir şekilde topla buluşan Hajradinovic'in gelişine vuruşu kalenin üstünden farklı bir şekilde auta çıktı.
Çaykur Rizespor'da Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği zayıf şutunu kaleci Fatih kolayca kontrol etti.
Kasımpaşa maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.
Hajradinovic ise bu sezon ligdeki beşinci asistini yapmış oldu.
Böylece Kasımpaşa'da Koita, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü kaydetti.
KASIMPAŞA GOLÜ BULDU! Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Koita, dar açıdan uzak köşeye iyi vurdu ve ağları havalandırdı.
Çaykur Rizespor'da Samudio'nun dar açıdan çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
İlk 15 dakikada ev sahibi Çaykur Rizespor'un %59'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
Kasımpaşa'da Quaresma'nın ceza sahasının sağ çağrazından uzak direğe doğru çektiği şutu auta çıktı.
Çaykur Rizesporlu oyuncular Quaresma'nın kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde hakeme itirazlarda bulundular.
Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma, Amedej Vetrih'in bileğine bastığı için sarı kart gördü.
Kasımpaşa'da savunma arkasına sızan Quaresma'nın etrafı çabuk sarıldı ve Portekizli oyuncu topu kaptırdı.
Kasımpaşa'da Özgür Çek'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Koita yükseldi ama vuramadı.
Kasımpaşa'da Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.
Quaresma sağ kanatta topla buluşmuştu ama savunmasına yardıma gelen Umar topu kapmayı başardı.
İLK TEHLİKE ÇAYKUR RİZESPOR'DAN! Sol kanattan savunma arkasına sızan Melnjak'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın başında topa sahip olan taraf ev sahibi Çaykur Rizespor.
Her iki takımın da 4-2-3-1 formasyonunu tercih ettiğini görüyoruz.
Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın santra vuruşuyla başladı.
@OptaCan: Ricardo Quaresma, geçen sezon Rizespor'a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında üç asist yapmıştı (Ekim 2018).
@OptaCan: Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Rizespor olan Mustafa Pektemek (5; Ankaragücü ve Başakşehir ile birlikte), rakibine karşı forma giydiği son iki karşılaşmada üç gol kaydetti.
@OptaCan: Braian Samudio, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 1 asist).
@OptaCan: Rizespor bu sezon skor olarak geriye düştüğü yedi Süper Lig maçını da kaybetti. Ligde şu ana kadar skor dezavantajını lehine çeviremeyen iki takımdan biri Karadeniz temsilcisi (Ankaragücü ile birlikte).
@OptaCan: Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla orta yapan takım olan Kasımpaşa (366), buna rağmen henüz kafa golü atamayan iki ekipten biri (Gençlerbirliği ile birlikte).
@OptaCan: Bu sezon iç saha maçlarında en fazla ikili mücadele (423) ve hava topu (161) kazanan Süper Lig takımı Rizespor.
@OptaCan: Süper Lig'de dört maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, son dört haftada puan alamayan iki takımdan biri (Ankaragücü ile birlikte).
@OptaCan: Evinde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan Rizespor, Aralık 2004'ten bu yana Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayamıyor.
@OptaCan: Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın 2014/15'ten bu yana deplasmanda en fazla yendiği rakibi Rizespor (3G 1M).
@OptaCan: Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (3M), tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı 1-0. Karadeniz ekibi, rakibini Nisan 2008'den bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İyi hafta sonları! Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
Ve ilk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.