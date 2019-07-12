Ankaragücü'nde Alper Önal, Alpaslan Öztürk'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Maçın sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.
Soner cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Göztepe'de Soner Aydoğdu, Canteros'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Berkan'ın kullandığı frikik savunmaya çarpıp kornere gitti. Göztepe köşe vuruşu kullanacak.
Topun başına Soner, Berkan ve Castro geçti.
Göztepe'de Soner rakip ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.
Ankaragücü maçın son bölümlerinde kalabalık Göztepe savunması karşısında boşluk arıyor.
Göztepe'de Serdar Gürler'in yerine Deniz Kadah oyuna girdi.
Göztepe'de Soner'in ceza yayı üzerinden çektiği şut Ankaragücü savunmasından geri döndü.
GÖZTEPE'DEN NET POZİSYON! Mossoro'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Jerome'un vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.
Göztepe'de Serdar'ın sol kanattan Jerome'a doğru yaptığı ortayı Pazdan kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.
Ankaragücü'nde Hasan ceza yayı üzerinde topla buluşmuştu, ama topu iyi kontrol edemeyince araya giren Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın yerine Alper Önal oyuna girdi.
Ankaragücü'nde Hasan Kaya, Castro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Ankaragücü'nde Canteros'un sol kanattan yaptığı orta kaleci Mehmet Göktuğ'un kucağında kaldı.
Göztepe'de Napoleoni'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.
Göztepe bu dakikalarda Ankaragücü'nün ön alan baskısı karşısında geriden oyun kurmakta zorlanıyor.
Ankaragücü'nde Canteros'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Mehmet Göktuğ çeldi.
Ankaragücü'nde Aydın Karabulut'un yerine Hasan Kaya oyuna girdi.
Ankaragücü oyundan biraz düşmüş durumda. Savunma arkasında geniş alanlar veriyorlar.
Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği... Wilfred Moke'nin yerine Cebrail Karayel oyuna girdi.
Titi'nin önemli bir sorunu yok. Oyuna devam edebilecek.
Göztepe'de Titi, Orgill'in faulüyle yerde kaldı.
Soner'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Serdar içeriye dönmek istedi, Ankaragücü savunması araya girdi.
Serdar Gürler, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmış oldu.
GÖZTEPE ÜÇLEDİ! Soner'in pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Serdar Gürler, uzak köşeye harika vurdu. Kaleci Korcan uzansa da yetişemedi.
GOL! Göztepe üçüncü golü buldu.
Golün ardından oyunun temposu biraz düştü.
Göztepe'de Cameron Jerome sarı kart gördü.
Alpaslan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk bir sakatlık geçiriyor.
Serdar Gürler, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmiş oldu.
GÖZTEPE İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI! Gassama'nın sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya Serdar Gürler kafa vuruşunu yaptı, kaleci Korcan uzansa da müdahale edemedi.
GOL! Göztepe öne geçti.
Ve ikinci yarı Göztepe'nin santra vuruşuyla başladı.
Göztepe'de kaleci Beto'nun yerine oyuna Mehmet Göktüğ Bakırbaş girdi.
Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerine Márcio Mossoro oyuna girdi.
Ve maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.
GÖZTEPE'DEN POZİSYON! Ceza sahasında topla buluşan Jerome, bir anda harika döndü ve vurdu. Top az farkla auta çıktı.
Ceza sınırında bulunan Alpaslan Öztürk, Göztepe'nin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk, Orgill'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Halil'in önemli bir sorunu yok. Oyuna devam edebilecek.
Göztepe'de Halil Akbunar bir sakatlık geçiriyor.
Göztepe'de Jerome'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu kaleci Korcan iki hamlede kontrol etti.
Ankaragücü taraftarının golün ardından desteği arttı.
İlhan Parlak, bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetmiş oldu.
ANKARAGÜCÜ EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Sedat'ın getirdiği topu ceza sahasında bir anda önünde bulan İlhan Parlak'ın gelişine şutu ağlarla buluştu.
GOL! Ankaragücü golü buldu.
Ankaragücü'nde Pinto çalımlarla sol kanattan ceza sahasına sokulmayı dened ancak araya giren Castro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler serbest vuruş kullanacak. Topun arkasına Canteros geçti.
Şu ana kadar Ankaragücü'nün %62'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
Göztepe'de Serdar sol kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
Oyunun temposu biraz düşmüş durumda.
Ankaragücü'nde Orgill'in ortasını ceza sahasında Alpaslan karşıladı. Sarı-lacivertliler Alpaslan'ın topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulundular; ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
Ankaragücü'nde Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortalar etkili oluyor.
ANKARAGÜCÜ'NDEN POZİSYON! Kitsiou'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topla uzak köşede İlhan Parlak buluştu. İlhan'ın vuruşu az farkla auta gitti.
Ankaragücü'nde Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Titi karşıladı.
Pinto'nun önemli bir sorunu bulunmuyor. Oyuna devam edebilecek.
Ankaragücü'nde Thiago Pinto, Halil ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı.
Cameron Jerome'un ara pasıyla savunma arkasına sızmaya çalışan Napoleoni, topu iyi kontrol edemeyince pozisyon ortadan kalktı.
Ankaragücü bu dakika içinde kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
Karşılaşma oldukça tempolu başladı.
ANKARAGÜCÜ'NDEN BİR TEHLİKE DAHA! Canteros'un ara pasıyla savunma arkasına sızan İlhan'ın vuruşu yandan auta gitti.
ANKARAGÜCÜ'NDEN POZİSYON! Canteros'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında İlhan kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Beto'da kaldı.
Halil Akbunar, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.
GÖZTEPE MAÇA FIRTINA GİBİ GİRDİ! Sol kanattan Berkan'ın içeri ortaladığı topu Halil tamamlamak istedi, top kaleci Korcan'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Halil'in ikinci vuruşu ise ağlarla buluştu.
GOL! Göztepe maça golle başladı.
Ve karşılaşma Ankaragücü'nün santra vuruşuyla başladı.
@OptaCan: Bu sezon Göztepe formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Alpaslan Öztürk (3), şu ana kadar hiçbir Süper Lig sezonunda dört gol kaydetmedi.
@OptaCan: Son iki Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Andre Castro, daha önce forma giydiği 52 karşılaşmada sadece bir gol alabilmişti.
@OptaCan: Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son iki gole doğrudan katkı sağlayan Aydın Karabulut (1 gol & 1 asist), daha önceki 14 karşılaşmada bir gol katkısı yapabilmişti (1 asist).
@OptaCan: Süper Lig'de şu ana kadar en az net gol pozisyonuna giren (14) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (12.59 xG) takım Ankaragücü.
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe (6; Yeni Malatyaspor ile birlikte).
@OptaCan: Süper Lig'in son beş haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte en fazla gol yiyen iki ekipten biri (14; Kayserispor ile birlikte).
@OptaCan: Deplasmanda çıktığı son iki maçı gol yemeden kazanan Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 1966'da yakalamıştı (dört maç).
@OptaCan: Son beş iç saha maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol sevinci yaşayamadı.
@OptaCan: Ankaragücü deplasmanında çıktığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Göztepe (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında alabilmişti.
@OptaCan: Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan son 13 Süper Lig maçı berabere bitmezken, galibiyet sayılarında İzmir ekibinin 8-5'lik üstünlüğü bulunuyor.
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Ankaragücü'nün ilk 11'i: Korcan, Sedat, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İyi hafta sonları! Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
Ve karşılaşma Göztepe'nin 3-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.