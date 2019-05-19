Son duraklama dakikasına girilirken oyundaki tempo düştü.
Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.
Rizespor üst üste kornerler kazanıyor. Boldrin yeniden köşe vuruşunu kullandı. Bu kez ortada kafa vuruşunu doğrudan dışarı gitti ve aut.
Rizespor şimdi de serbest vuruşu kullandı. Boldrin'in ortası kornere gitti.
Oyuncu Değişikliği Mykola Moroziuk Koray Altınay
Rizespor köşe vuruşunu kullandı. Mustafa Saymak topu aldı ve ilerledi ardından Villafanez faul ile durdurdu.
Sarı Kart Lucas Martín Villafáñez
İki ekip de bu dakikalarda oldukça fazla top kaybı ile oynuyorlar.
Rizespor'da Azubuike yerine Davide Petrucci oyuna girdi.
Rizespor'da Aatif Chahechouhe yerine oyuna Mustafa Saymak girdi.
Alanyaspor köşe vuruşunu kullandı. Junior Fernandes'İn doğrudan kaleye şutunu Gökhan çıkardı.
Mohamed Aberhoune itirazları ardından sarı kart gördü.
Alanyaspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Konuk ekibin topla oynama yüzdelerinde yüzde 61'lik üstünlüğü bulunuyor.
Köşe vuruşundan gelen topa Saadane kafayı vurdu ama top az farkla dışarıya çıktı.
Alanyaspor'da oyuna Ozan Tufan yerine Joel Chukwuma Obi girdi.
GÖKHAN ÇIKARDI! Gökhan Akkan Villafanez'in kale dibindeki şutuna müdahale etti ve kornere çeldi.
Alanyaspor'da Efecan Karaca yerine Hasan Ayaroğlu oyuna girdi.
Umar Aminu sağ kanatta topla beraber çok hızlı hareketlendi fakat N'Sakala topa kayarak müdahale etti ve kazandı.
Maça eşitlik geldi ve oyun yeniden hareketlendi ev sahibi ekip pozisyonlar veriyor.
GOL! Vedat Muriqi penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.
Alanyaspor'da Djalma Campos yerine JuniorFernándes oyuna girdi.
Umar Aminu karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ufuk Ceylan'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Melnjak'a gelen topta Efecan araya girip topa müdahale etti.
Bu dakikalarda tempo düştü ve iki ekip de savunma arkasına atılacak paslarla etkili olma çabasında.
Atıf topu taşıdı ve ceza sahasına girmeden kaleyi karşıdan gören bir bölgeden şutunu çekti ama top az farkla dışarı gitti.
Sağ kanattan Baiano'nun yaptığı bindirmede topla buluştu fakat Awaziem araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.
Atıf sol kanatta topla buluştu kalabalık arasından sıyrıldı fakat son anda Efecan topa müdahale eden isim oldu.
Rizespor serbest vuruşu sol kanattan kullandı. Moroziuk topu yerdne gönderdi fakat savunma topu uzaklaştırdı.
İkinci yarı orta alandaki sert mücadele ile başladı. İki taraf da top kaybı yapıyor.
N'Sakala çarpışmanın ardından dizini tutarak kendini yere bıraktı.
İkinci yarı başladı.
İlk yarı bitti. İkinci yarı yeniden birlikte olacağız.
Melnjak ceza sahasına çalımlarla girip şutu çekti ama top Caulker'dan geri döndü.
İlk yarının bitimine az bir süre kala iki ekip de daha kontrollü şekilde oynamaya çalışıyor.
İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.
Bu kez köşe vuruşunu Rizespor kullandı. Boldrin'in ortasında Awaziem topa dokundu ama çok az farkla dışarıya çıktı.
Alanyaspor, Efecan ile köşe vuurşunu kullandı. Ceza sahasına gelen topta Awaziem topu uzaklaştırdı.
Aşanyaspor Ceyhun ile kendi yarı sahasından serbest vuruşu kullandı fakat pası isabetsiz.
Rizespor üst üste önemli iki fırsattan yararlanamadı.
Vedat Muriqi kale sahası içinde içeri çevirilen topa dokunamadı.
Rizespor serbest vuruşu kullandı. Topu N'Sakala uzaklaştırdı.
Alanyaspor'un üst üste hücumları devam ediyor. Ev sahibi ekip rakip ceza sahası etrafına yerleşmiş durumda, konuk ekip ise etkili kontra atak fırsatları aramaya devam ediyor.
AZ FARKLA DIŞARIDA! Cisse kendisine gelen pasa bekletmeden çok sert vurdu ama az farkla dışarı çıktı.
Ozan Tufan yaptığı sert müdahale sonucunda sarı kart gördü.
Alanyaspor maç başından bu yana özellikle sağ kanadı çok etkili kullanmaya devam ediyor.
Ceyhun Gülselam müdahalesi sebebiyle sarı kart gördü.
Muriqi'İn golündeki ofsayt incelemesi sebebiyle oyun uzun bir süre duraklamıştı ve şimdi yeniden hareketlendi.
Zorbay Küçük, Vedat Muriqi'in golünde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
GÖKHAN ÇIKARDI! Ceza sahasında karambol sonucu Efecan'ın önüne düşen topa, oyuncu gelişine şut çekti kaleye yönelen topu kaleci Gökhan ayaklarıyla çıkardı.
Oyun bu dakikalarda sakatlık sebebiyle oldukça durakladı.
Alanyaspor baskılı oyunu sonucunda aradığı golü buldu ve halen tempoyu yüksek tutuyorlar.
GOL! Baiano'nun sağ kanattan ortasında Papi Cisse ceza sahasında topu ağlara gönderdi.
Asist Lucas Martín Villafáñez
GOL! Baiano'nun sağ kanattan ortasında Papi Cisse ceza sahasında topu ağlara gönderdi.
Alanyaspor korneri kullandı ama top hava topuna yükselen Wellinton'un üzerinden gitti.
Savunma arkasına sarkan Muriqi topla buluştu fakat açısı daraldığı için hareketlenen Boldrin'e topu aktardı ama Wllinton araya girdi.
Atıf bu kez topla beraber hızlı çıktı fakat orta denemesinde Caulker'a çarpan top dışarı çıktı.
Alanyaspor maça çok dhaa istekli ve baskılı başladı.
Alanya N'Sakala ile hızlı hücuma çıktı topu ceza sahasına aktardı fakat Abarhoun topu uzaklaştıran isim oldu.
CISSE KAÇIRDI! Efecan ceza sahasının sağında çizgiye kadar inip içeri çevirdi havadan gelen topa Cisse vuruşu yaptı ama top az farkla dışarı çıktı.
Ozan Tufan orta alanda topu kazandı ve ara pası düşüncesiyle topu Cisse'ye aktarmak istedi ama pası isabetsiz kaldı.
Alanyaspor köşe vuruşunu kullandı ama müdahale Awaziem'den geldi.
Papiss Cisse topu kontrol edip ilerlemek istedi ama müdahale savunmadan geldi.
Baiano'nun sağ kanattan ortası isabetsiz oldu. Maçın ilk aksiyonu Alanyaspor'dan geldi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük başlama düdüğünü çaldı. Santra vuruşunu yapan taraf konuk ekip.
Maçı, orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Alanyaspor galibiyet alması halinde Avrupa Ligi'ne katılım şansını son haftaya taşıyabilecek.
Hakemler ve takımlar maç önü seremonisi sahaya geldiler.
ÇaykurRizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Saadane, Umar, Boldrin, Aatif, Vedat
Alanyaspor XI: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse
İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
@OPtaCan: Sergen Yalçın, Süper Lig'de teknik direktör olarak Okan Buruk ile karşılaştığı üç maçta da yenilmedi (2G 1B).
@OptaCan: Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol atan (1) ve en fazla gol yiyen (11; Kasımpaşa ile birlikte) takım.
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de 42 puan toplayan Alanyaspor, lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı. Alanyaspor bu 42 puanın 30'unu Sergen Yalçın geldikten sonra topladı (20 maç).
@OptaCan: Süper Lig'de deplasmanda 10 maçtır gol atan Rizespor, bu alanda lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
@OptaCan: Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor ile oynadığı üç maçta da galip gelemedi (1B 2M)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, kendi sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Zorbay Küçük maçı bitirdi. Alanyaspor ve Rizespor sahadan birer puanla ayrılıyor.