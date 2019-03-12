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Son Dakika: Son dakika: İngiltere’de yeni Brexit anlaşması da reddedildi
Etihad Stadium
12/03/2019 - 23:00
Manchester City
00
FC Schalke 04
Maç Başlamadı
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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