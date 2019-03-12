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Son dakika: İngiltere’de yeni Brexit anlaşması da reddedildi
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FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
Ziraat Türkiye Kupası
Alt ligler
Milli Takımlar
Dünyadan Futbol
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA
FIFA
Diğer Ligler
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
NBA
Euroleague
Eurocup
Milli Takımlar
Diğer Ligler
DİĞER SPORLAR
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
İDDAA
MAÇ ODASI
Etihad Stadium
12/03/2019 - 23:00
Manchester City
0
0
FC Schalke 04
Maç Başlamadı
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
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PUAN DURUMU
O
G
P
1
Istanbul Basaksehir
25
17
57
2
Galatasaray
25
14
49
3
Besiktas
25
12
44
4
Trabzonspor
25
11
40
5
Konyaspor
25
8
35
TÜMÜNÜ GÖR