Önemli olan kazanmaktı

Tartışmasız şu anda, ülkemizin en iyi zemini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda… İnsanın gözü ve gönlü açılıyor. Emek verenleri kutluyorum. Mesut Özil bir dünya markası… 10 numara, esas mevkisi… Sağ kanat veya sol kanat içinde rahatlıkla oynayabilecek, sanatçı bir ayak…

Futboldan bu kadar uzak kalıp, maç içinde yer almazsanız, hemen zirve yapıp, eski günlere dönemezsiniz. Mesut Özil'e zaman ve moral lazım. Özil, duran topları mükemmel kullanır.

ORTA alanda sıkışan ve Ademi ile kalesinde gol tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, sıkıntılı oyunda, Mesut Özil'in serbest vuruşu iyi kullanması, Thiam'ın golüyle, maç içinde büyük moral kazandı.

‘EYVAH MAÇI KAYBEDİYORUM’

İkinci yarı, Karagümrük rakip sahada daha fazla oynamak istedi. Önde baskı yaptı. Bunu düşünmek gayet normal… O zaman, çabuk ataklarda gol yemeği, göze alacaksınız. Mesut'un, Ozan'a kazandırdığı top ve onun Valencia'ya pası sonrasında gelen ikinci gol… Bu maçta, Fenerbahçe çoğu bölümde, topu rakipten kısa aralıklarla çabuk kaptı. İyi pas yapıp, rakibin ritmini iyi düşürdü. Karagümrük'ün, “eyvah maçı kaybediyorum, hücum etmem şart artık” dediği kısa aralıkta, kaleci Altay, iyi toplar çıkardı.

Osayi-Samuel ve Valencia koşu yapıp, alan açma, rakip ile 1'e 1 kalınan pozisyonlarda zorlanmayacak oyuncular… Bu topları bulsalar, maç kopardı.

MİLAN forması giymiş tecrübeli İtalyan Borini, çok klas bir gol attı. Savunmanın, onu, Yoğurtçu Parkı'nda geziyormuş gibi gözleriyle takip etmesi, Karagümrük'e moral verdi. Sonra, korku filmi başladı, Fenerbahçe için… Gol yersem, puan kaybederim, psikolojisi ile lig bitmez! Kötü sonuçlanan iki maçtan sonra, önemli olan, mutlaka kazanmaktı. Bunu başardı, Fenerbahçe…