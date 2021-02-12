Yusuf Günay: ‘Sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki tartışmalara ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Arda Turan’a ve Oğulcan Çağlayan’a verilen cezaların hukuksuz ve emsalsiz olduğunu söyleyen Günay, Fenerbahçe derbisinde stada sağlık çalışanı adı altında 3 bin ‘militan taraftar’ alındığını söyledi.

İşte Günay’ın açıklamaları:

“Son dönemde üç konu spor kamuoyunun gündeminde. Biz Galatasaray olarak bu konulara nasıl baktık, nasıl bakıyoruz daha iyi anlamanız açısından açıklamak istiyoruz. Bir tanesi Oğulcan Çağlayan kararı. Gerçekten kararı irdelediğimizde ibretlik bir konu olduğunu herkes anlayacak. Olay neydi. Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesi 2019-20 yılı sonunda sona eriyordu. Rizespor, Oğulcan’ın sözleşmesini tek taraflı, Oğulcan’ın mutabakatını almadan bir sezon daha uzatıyor ve TFF’ye bildiriyor. Oğulcan bir bakıyor ki, sözleşme TFF’nin sitesinde 2020-21 yıılında sona eriyor. Ve TFF’ye başvuruyor. Ben bu sözleşmenin uzatılmasına ilişkin sözleşmeyi iptal ediyorum, rızam yok diye bildiriyor.”

“Bürokrasinin yaptığı hatanın kurbanı Oğulcan”

“Maalesef burada TFF görevlileri opsiyona ilişkin madde yerine bütün sözleşmeyi iptal ediyor. Ve lisansı çıkmadığı için Rize’ye dönemiyor. Burada bürokrasinin yaptığı hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oldu. Hiçbir şekilde ana sözleşmenin iptaline ilişkin iradesi yok. Bunu bütün savunmalarda ısrarla hem Oğulcan’ın hem kulübümüzün avukatları anlatmasına rağmen netice alamadık.”

“Gerekirse konuyu UEFA’ya götüreceğiz”

“Rizespor, kendi açtığı davada Galatasaray’la ilgili tazminat talebi olmamasına rağmen, sadece taleple sınırlı karar verilmesi gerekirken Oğulcan’a verilen para cezasından Galatasaray da sorumlu tutuluyor. Ne enteresandır ki, Oğulcan Rizespor’da yıllarca görev yapıyor. Kayserispor’a verilecek bonservisin tamamı ceza olarak kesilerek Oğulcan’dan ödemesine karar veriliyor. UÇK bu zamana kadar kurgulamalarında disiplin cezası, yani futbolcunun herhangi bir maçtan men etme cezası veremez. UÇK burada Oğulcan’a 6 maç ceza vermiş, Tahkim de 3 maça indirdi. Böyle bir karar herhangi bir kurul tarafından verilmedi. Benzer nitelikte olabilecek tüm kararlar UEFA’dan geri dönmüş durumda. UEFA diyor ki, futbolcu kulübün kölesi değil, onun iradesi olmadan kendiniz rakam belirleyerek sözleşmeyi uzatamazsınız. Gerekirse konuyu UEFA’ya götüreceğiz. Karar hukuki dayanaktan yoksundur.”

“Bu şahıslar kim tarafından alındı”

“6 Şubat tarihinde Fenerbahçe ile yaptığımız maçtaki olaylar nedeniyle PFDK’nın cezalarını hep beraber gördük. Fenerbahçe’ye talimatlara aykırılık, saha olayları ve pandemiden dolayı ceza verilmiş. Bu maç bütün Türkiye’nin gözü önünde oynandı. Stada 3 bin taraftar usulsüz şekilde sokulmuştur. Bu fiili düzenleyen kanun 6222 Sporda Şiddet Yasası’dır. Bu şahısların kimler tarafından, nasıl, ne şekilde stada alındığı açıklanmalıdır. Biz Galatasaray olarak her zaman kurallara uygun davranmayı kendimize şiar edindik ve böyle davranıyoruz. Bu stada bir tek kişi usulsüz giremez. Bir tek kişi yasalara aykırı girerek maçı seyredemez.”

“Çok sayıda militan taraftar”

Ama verilen cezalara bakıyoruz ki hakka, adalete, vicdana uygun olmayan kararlar. Biz başarının peşindeyiz ama bu başarı legal olmalı. Yoksa herkesin gözü önünde o olayları yaşadık. Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip, sahada hakeme ve takıma baskı kurarak sonuca etki etmek. Çok şükür ki böyle bir şey olmadı, takımımız galip geldi.”

“Arda Turan’a verilen ceza Türkiye’de ilk”

“Üçüncü konu Arda Turan’a verilen ceza. Türkiye’de ilktir. Spor tarihinde böyle bir ceza verilmemiştir. İçeriğini onaylayıp onaylamamak başka bir tartışma konusu. Kaynağı belirsiz şekilde sosyal medyada yayınlanması suretiyle ne temsilci raporunda var, ne gözlemci raporunda var. Hiçbir şeye etkisi yok. Bir de tedbirli olarak. Haklı bile çıkmış olsak ceza çekilmiş olacak. Hukuk ve mantığa aykırı şekilde cezalar verilmiştir. Galatasaray olarak her olayda hukukun yanında olacağımızı söylemek isteriz. Galatasaray Kulübü’nün düşmanı çok. Çünkü başarılının düşmanı çok. Biz de bunun farkındayız.”