Trabzonspor’dan Bakasetas tepkisi: Akreditasyonu iptal edildi

Trabzonspor’un devre arasında Alanyaspor’dan transfer ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerel bir gazetenin muhabiri, “Trabzonspor’un Türk bayrağına dönerek İstiklal Marşı'nın okunması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna yanıt veren Yunan futbolcu, “Ben bir futbolcuyum. Sadece sahada kalarak futbol hakkında konuşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada muhabirin sorusuna büyük tepki gösterirken, bordo mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

“Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a yerel bir gazete muhabirinin ‘ırkçı' yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA'nın ırkçılığa yönelik ‘saygı' duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir. Öncelikle futbolcumuza yönelik ‘ırkçı' bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla…”

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