TFF 1. Lig’in parlayan yıldızı Recep Uçar

Tarkan Batgün | Öncelikle algoritma ne demek bilmek gerek. Bir yemeği hazırlarken tarifte gösterilen adımların takip edilmesi bile bir algoritma oluşturuyor. Teknik direktörlerin taktikleri bile bir algoritmanın sonucu oluyor. Kaleciden topu aldık, orta sahaya verdik, orta saha kanada topu attı, ortaya kafayı vuran santrafor golü attı. İşte bu takip sonucunda tüm görevler yerine tam anlamı ile gelirse golü oluşturuyor. En iyilerin bulunmasında da Comparisonator Platformu algoritması en iyileri ortaya çıkaran bir neden sonuç ilişkisi kuruyor. Oyuncuların en yüksek performans göstergeleri haftanın oyuncusunu, takımların en yüksek performansı da teknik direktörü belirliyor.

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20. Hafta TFF 1. Lig'in EN'leri

TFF 20. Hafta Altın Teknik Direktörü Recep Uçar aslında yılların tecrübesi. Bu ligin çok üstünde bilgiye sahip olduğunu yavaş yavaş parlayarak kanıtlamaya devam ediyor.

Analizin başındaki Oğuzhan Arslan hocada şampiyon olmaya alışık bir uzman, scouting tecrübesi ile yaptıkları genç transferler Kartal Yılmaz, Hüseyin Üner ve Ahmet Canbaz nokta atışı olmuş. Yılların tecrübesi Gökhan Süzen'de çıkışına devam ediyor. Gidecekleri yer çok. Özellikle transfer sonrası hem hücumda hem de savunmada çok değerli veri çıkışı gözlede görülecek seviyede.

Taşkın Çalış için bir kredi de Tarkan Batgün'e yazayım. Bursaspor'un Scouting Direktörü iken gurbetçi kardeşimizi kadromuza katmıştık. Alt liglerde çok savaşlar verdi. Ama o mükemmel sağ ayağı çok daha mükemmel hale geldi. Attığı 3 mükemmel frikiğin 3'üde jeneriklik gol olurdu. Başarılı uzun ve ara paslarda, 3. bölgeye top taşımada lig lideri. Her türlü övgüyü hak ediyor.