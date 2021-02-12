Tahkim Kurulu, Arda Turan’ın 2 maç men cezasını onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray A.Ş.nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDKnın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.nin futbolcusu Arda Turannın, hakareti nedeniyle FDTnin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”

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