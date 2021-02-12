Spor hukukçusu Solmaz: Kadro dışı futbolcunu hem oynatamıyorsun hem de ücretini ödemek zorundasın

Türkiye’de son olarak Bursasporlu Ali Akman ve Kasımpaşalı Fode Koita’nın sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle tekrardan gündeme gelen, “sözleşmesini yenilemeden futbolcuyu kadro dışı bırakma” konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Oyuncunun kadro dışı bırakılmasının kulübe hem sportif hem de maddi olarak zarar getireceğini belirten Dr. Kerem Solmaz, “Sözleşme Uzatma Teklifini Kabul Etmeyen Futbolcuların Kulüp Tarafından Alınan Tek Taraflı Karar ile Kadro Dışı Bırakılması, meselesi esasen çok yönlü bir sorundur. Takımı sportif anlamda olumsuz etkilemesinin yanında kulüp açısından da mali ve hukuki problemler doğurmaktadır. Yasal dayanaktan yoksun böyle bir yanlışın yaygınlaşması ve teamül haline gelmesi kulüpleri haklı hale getirmediği gibi hukukun gerçeklerini de değiştirmemektedir. Zira, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (FIFA DRC) yerleşik ilke kararlarında vurgulandığı üzere, futbolcunun rızası dışında takımdan izole edilmesine ve üzerinde baskı kurulmasına neden olan bu yaptırım ciddi bir temel hak ihlali olarak kabul edilmekte olup söz konusu hukuka aykırılığın sonucunda futbolcu sözleşmesini haklı nedenle feshetme, ödenmemiş alacakları ile birlikte tazminat talep etme hakkına sahip olmaktadır. Bir başka ifade ile sözleşmesini uzatmak istemeyen sporcusunu kadro dışı bırakan kulübün zararı futbolcusundan sportif olarak faydalanamamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda oynatmadığı futbolcunun alacaklarını ödemek zorunda olduğu gibi ayrıca sebebiyet verdiği bu haksız durum sebebiyle tazminat ödemeye de mahkum edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“KADRO DIŞI BIRAKMA KARARINDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI MADDESİ TFF TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) konuyla ilgili 24/e maddesinde, kadro dışı bırakma kararının kötüye kullanılmaması gerektiği şeklinde düzenleme yapıldığını kaydeden Solmaz, “Konuya ilişkin TFF Talimatı’nın 24/e maddesinde genel bir düzenleme ile kulüp tarafından alınan kadro dışı bırakma kararında hakkın kötüye kullanılmaması gerektiği düzenlenmiştir. Hal böyle olmasına ve futbolcular tarafından gerçekleştirilen yasal müracaatların kulüpler aleyhine neticelenmesine karşın mevcut durumun devam etmesi sebebiyle FIFA, FIFPRO eşgüdümü ile gerçekleştirmekte olduğu talimat çalışması ile kulüplere yaptırım uygulayacaktır” diye konuştu.