Sergen Yalçın: Başkanın sözü beni rahatsız ediyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u penaltı atışları sonrasında eleyerek yarı finalde Başakşehir ile eşleşen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan Yalçın, “Çeyrek finale yakışır maç oldu. tek taraflı bir oyun oynandı, çok daha erken bitirmeliydik. Şanssızlık var, üretiyoruz ama sonuçlandırmada problem yaşıyoruz. Bu kadar pozisyon bulduğunuz maçta bir gol atmak mantıklı değil. Penaltı şans işi, şans bize güldü. Konyaspor’a geçmiş olsun. İnşallah finale kadar çıkarız” dedi.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın, Başkan Çebi’nin “Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok” sözlerinin hatırlatılmasının ardından şu açıklamayla mesaj yolladı;

“Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye’de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil.”

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