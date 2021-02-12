Fernando Alonso bisiklet sürerken trafik kazası geçirdi

Formula 1’in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso, İsviçre’de bisikletiyle spor yaparken kaza geçirdi. Yeni Formula 1 sezonunda Alpine adına mücadele edecek Renault sürücüsü Fernando Alonso’nun kaza sonucu ciddi yaralanmalarının olduğu açıklandı.

Yeni sezona hazırlanan ve bisiklet yolunda bisiklet süren İspanyol sporcuya bir otomobilin çarptığı, Alonso’nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BİLİNCİ AÇIK VE GENEL DURUMU İYİ

Alpine takımı, Fernando Alonso'nun İsviçre'de bisiklet kullanırken bir trafik kazasına karıştığını resmi hesaplarından açıkladı.

2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Alonso'nun genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu; sabah detaylı sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. 39 yaşındaki sürücünün vücudunda kırıklar olabileceği ifade ediliyor.

Formula 1’e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault’un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.