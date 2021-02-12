Avrupa maçlarını izleyemeyebiliriz

EL Clasico saat 23.00'te başlıyor bizim saatimizle. Liverpool saat 22.45'te sahaya çıkıyor. Türkiye saati ile. Juventus-İnter maçının başlama saati 22.45. Bu maçları satın alan ve ülkemize yayınlamak üzere servise koyan yayıncı kuruluşlar yakında iflas eder. Bu meşhur saat uygulaması devreye girdikten sonra sabah 08.15'de ışık açıyoruz. Kim seyreder gece yarısı başlayan bu müthiş maçları?

MİLLET sabahın köründe kalkıp servise, metroya, minibüse yetişip işe gitmeye çalışıyor. Futbol zevkimizi, heyecanımızı bitiriyorlar; bu abuk sabuk saat uygulaması yüzünden. Ben şahsen dayanamıyorum, gece yarısı başlayan maçlara.

BU maçların yayın hakkını elinde bulunduran şirketler, nereye kadar Euro ödeyecekler? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları buna dahil. Futbol seyircisi mutlu değil. BU maçların yayın hakkını elinde tutan yayıncıların sessizliğine ise daha çok şaşırıyorum. Zarar etmekten çok mutlular herhalde! Veya bir daha almamaya yemin ettiler diye düşünüyorum.

YENİ dönemde Şampiyonlar Ligi ihalesini hangi büyük şirket reklam geliri zararı ile alır, çok merak ediyorum.