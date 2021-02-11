Sergen Yalçın’a kötü haber! Montero de sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş’ta İspanyol stoper Francisco Montero, 22. dakikada sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Oyuncunun sol diz iç yan bağlarında zedelenme tespit edildi. Yarın (Cuma) MR'ı çekilecek.

22 yaşındaki savunmacı girdiği ikili mücadele sonrasında dizine darbe aldı. Kısa bir süre oyuna devam eden Montero, ardından kendisini yere bıraktı ve sağlık ekibinin yanına gelmesiyle oyundan çıktı. İspanyol oyuncunun yerine Welinton oyuna dahil oldu.

Ligin 25. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın elinde stoper olarak sadece Welinton kaldı. Vida’nın kart cezalısı olması, Montero’nun ise Pazartesi günü oynanacak maça yetişmesinin zor görünmesinin ardından Welinton’un yanında hangi futbolcunun oynayacağı merak konusu.

Siyah-beyazlılarda ayrıca sol beklerden Rıdvan Yılmaz sakat, N’Sakala ise kırmızı kart cezalısı…