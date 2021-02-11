UEFA açıkladı: Webo’ya ırkçılık yok!

PSG-Başakşehir maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yönelik ırkçı sözleri hakkındaki soruşturmada karar çıktı. UEFA’dan yapılan açıklamada hakemin ırkçı bir ifadede bulunmadığına ve disiplin cezası uygulanmasına gerek olmadığına ancak hakaret nedeniyle yargılanacağına karar verildi.

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain deplasmanında oynadığı maçta yardımcı antrenör Pierre Webo’ya yönelik ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu’ya UEFA’dan ceza çıkmadı.

Öte yandan UEFA’nın açıklamasında maçın orta ve 4. hakemin birlikte yargılanacağını belirtildi.

AVRUPA’DA SES GETİREN TEPKİ OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere 8 Aralık 2020’de Fransa’nın başkenti Paris’te oynanan maçta 4. hakemin yedek kulübesini işaret ederek, Webo’yu Şu siyah olan” diyerek göstermesi büyük olaylara sebep olmuştu. Webo’nun ve arkadaşı Demba Ba’nın ırkçı saldırı sebebiyle çılgına döndüğü gecede oyuncular maça devam etmeme kararı almış ve Başakşehir sahadan çekilmişti.

Tüm Avrupa’da ses getiren o maçın ve tepkinin ardından PSG’li oyuncular da ertesi güne ertelenen mücadelede ırkçılığa karşı tepki protestosu yapmıştı.

Rumen basınına göre; UEFA, yaptığı değerlendirmede hakemin o sözlerinin ırkçılık barındırmadığına ve Rumence’de ‘siyah’ anlamında kullanılan ‘negru’ kelimesinin kastedildiğine karar verdi.