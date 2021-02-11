Oğulcan Çağlayan’ın cezası düşürüldü

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray’a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti. Ancak ilk açıklamada belirtilen 1.2 milyon Euro’luk para cezasının itirazı ise reddedildi!

Sarı-kırmızılı futbolcu; ligdeki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Ajansspor’a konuşan Başkan Kartal, “Oğulcan Çağlayan kararı konusunda söyleyecek bir şey yok. Hak yerini buldu. Oğulcan’ı yönlendirenler şimdi versinler parayı… Tekrar itiraz olsa da ben bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum” dedi.