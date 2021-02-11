Neymar’dan PSG’ye kötü haber! Kritik maçta yok

Fransa Kupası Son 64 Turu’nda Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain’in yıldızı Neymar’dan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanıp yerini Mbappe’ye bırakan Neymar, aldığı müdahalenin ardından Ekim ayında sakatlık yaşadığı bölgeden problem yaşadı.

Çekilen MR sonrasında PSG’nin 16 Şubat’ta Barcelona ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Neymar forma giyemeyecek. Öte yandan kulüp de resmi siteden yaptığı açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Böylelikle yıldız futbolcunun 10 Mart’taki rövanşta da forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Neymar, 14 Aralık’ta sakatlanmış ve 10 Ocak’ta takıma geri dönmüştü.

Yıldız futbolcu, bu sezon PSG ile 11 maç kaçırmış durumda…