NBA’de ABD Ulusal Marşı tartışması! ‘Onlara saygı duymayı amaçladık’

NBA yönetim kurulu, Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban’ın takımın iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmama talebini reddetti.

NBA İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İletişim Direktörü Mike Bass konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

”NBA takımları artık taraftarları sahalarına geri alma sürecinde olduğundan ötürü, uzun süredir devam eden lig politikasına uygun olarak ulusal marşı çalacaktır”

Cuban, Mavericks takımının bu sezon ulusal marşı çalmayı neden bıraktığına dair kesin bir açıklama yapmadı ancak NBA yönetiminin açıklamasına karşılık The New York Times’a bir röportaj verdi. Marşın kendilerini temsil etmeyen oyuncular için bir saygı gösterisi amacıyla çalınmadığını söyleyen Cuban şu cümleleri kullandı:

‘İNSANLARIN ÜLKEMİZE DUYDUĞU TUTKUYA SAYGI DUYMUŞUZDUR’

”Ulusal marşı iptal etmemiştik. Bayrağımız hala American Airlines Center’ın duvarında gururla dalgalanıyordu ve herkes, bayrağa hitap etme, dua etme, selam durma ya da arzu ettiği duyguları gösterme fırsatı buluyordu. İnsanların ulusal marşa ve ülkemize duyduğu tutkuya her zaman saygı duymuşuzdur. Marş her çalındığında, şahsen her zaman elimi kalbimin üzerine götüren biri olmuşumdur. Fakat bu marşın kendilerini temsil etmediğini düşünen insanlara da kulak vermiştik. Onların bu düşüncelerini kimse dinlemediğinden dolayı, bunu yaparak onlara saygı göstermeyi amaçlamıştık.

Umudumuz, ulusal marşın çalınması adına tutkusu olanların, marşın kendisini temsil ettiğini düşünmeyenlere kulak verirken de aynı tutkuyu göstermesidir”