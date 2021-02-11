Marcao’dan Galatasaray taraftarına: ‘Aileme tehdidi kabul edemem’

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao’nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra , taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.

Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, “Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Marcao’nun bu paylaşımı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuya destek mesajları yağdı. İşte Marcao’nun yaptığı paylaşım:

“Taraftarlara,

Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorumve bugüne kadar Galatasaray’ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar. Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek.

Ancak, burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum.

Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum.”

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