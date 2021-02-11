Galatasaray, Saracchi’den yoksun çalıştı

Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türkiye Kupası mücadelesinin ardından ara vermeden hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmada, Alanyaspor karşısında 90 dakika forma giyen isimler yenileme idmanı yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başlayıp, pas oyunu ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık idmanının ardından yenileme koşusu ve soğuma çalışması yapan futbolcular antrenmanı tamamladı. Tedavisi süren Marcelo Saracchi, çalışmaya katılmadı. Sarı-kırmızılı ekip yarın saat 11.30’da hazırlıklarına devam edecek.