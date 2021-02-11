Fenerbahçe’de Erol Bulut’un geleceği belirsiz! Belözoğlu’ndan destek…

Futbolda her şey bir anda değişebilir, hele ki konu Fenerbahçe ise… Sezona taraftar desteği ve önemli transferlerle başlayan Erol Bulut, takımının inişli çıkışlı grafiği sonrası yeniden hedef tahtasına kondu.

Kadıköy'deki iki yenilgi Bulut'un geleceğini belirsiz hale getirdi. Önce Galatasaray ardından Başakşehir mağlubiyetleriyle ligde liderlik kaybedildi, Türkiye Kupası'na da el sallandı.

Erol Bulut, yeniden tartışılmaya başlandı. İşte kulislerde konuşulanlar…

Sezon ortasında değişim endişesi

Erol Bulut'a yöneticiler arasında destek azalıyor… Bulut'un geniş ve yıldızlardan oluşan kadroyu iyi yönetemediği eleştirisi yapılıyor. Tecrübeli hocaya destek verenler de var. Sezon ortasında hoca değişimine karşı çı0kanların sayısı ‘şimdilik' daha fazla.

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Formsuz futbolcular uyarılacak

Diğer endişe yaratan durum ise formsuz futbolcuların fazlalığı. Beklenen performansın altında kalan bazı oyuncuların uyarılacağı belirtiliyor. Ayrıca eksiklerin fazla olması da can sıkıyor. Pelkas, Gustavo ve İrfan Can'ın bir an önce takıma dönmesi için çaba sarf ediliyor.

Emre Belözoğlu: Kenetlenmeliyiz!

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise Erol Bulut projesinin arkasında duruyor. Başkan Ali Koç ile durum değerlendirmesi yapan Belözoğlu, Karagümrük galibiyetiyle durumun tersine döneceğine inandığını bildirdi, takım ve hocanın arkasında kenetlenmesi gerektiği söyledi.

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Mesut Özil ilk 11’e

Erol Bulut, Karagümrük maçı hazırlıklarına yoğunlaştı. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can'ın sakatlıkları Sosa, Ozan ve Mert Hakan'ın formsuzluğu, Mesut Özil'in ise hazır olmaması tecrübeli çalıştırıcıyı düşündürüyor. Tecrübeli hoca, futbolcularından Karagümrük sınavına odaklanmalarını istedi. Bu müsabakada Mesut Özil'i ilk 11'e almayı planlayan Bulut, Sosa ve Ozan ile orta sahayı tamamlayacak. Erol Bulut'u zorlayan diğer bölge ise hücum hattı. Cisse ve Samatta'nın performansını yükseltmek adına arayışlar sürüyor.