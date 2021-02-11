Çağdaş Atan rekor kırmaya devam ediyor!

Tarkan Batgün | Biz Çağdaş Atan’ı yazmaktan yorulduk, o rekorları egale etmeyi geçti, bayrağı çok farklı yerlere taşımaya devam ediyor. Şunu unutmayalım ki biz Comparisonator platformu ile yapılan iş yükünün hesabını yaparak performans ölçüyoruz.

Yani haftanın en çok işini yine Atan hocanın Alanya'sı yaptı. Tüm hücum parametrelerinde 1. olarak ligde yine bir ilki başardı. 13 atak aksiyonunda takımı 1. sırada yer aldı.

Rakip 3. bölgesine yapılan başarılı top taşımalarında ligin bu haftasını 1. olarak kapatırken, ligin en fazla başarılı ara pasını yapan takım olarak yaratıcılıkta zirve yaptı. Defansif parametrelerinde en çok göze çarpan veri ise “Ligde kendi sahasında en az top kaybı yapan ekip” olması.

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Comparisonator platformuna göre 4 isabetli şut, 5 başarılı dribling, toplamda 9 başarılı atak aksiyonu ile haftanın oyuncusu Hatayspor'un Aaron Boupendza’sı oldu.

Girdiği 7 defansif birebirden 5'ini kazanarak defansta da takımına yardımcı olması bir hucüm elemanı için çok fazla göze çarpan bir veri değil. Kesinlikle göze batan bir performans.

Performans nasıl ölçülüyor?

Burada herkesin merak ettiği bir terimi açıklayalım. “Makine Öğrenimi”. Sistem içerisinde rakamların gidişatını inceleyen bu algoritma yöneticisi futbolcuların yaptığı pozisyonların artı ve eksilerini hesap ederken, bunların gidişatını ve trendlerini de işlem içerisine alır.

Bu matematik haftadan haftaya şekillenir ve ağırlıkların süregen belirlenme işlemini daha da doğru algılar. Toplanan rakamlar havuz içerisindeki mekanizmada şekillenerek en iyiyi seçme işlemini karşılaştırma modülleriyle birleştirir, gözün görmediği kararları vererek en iyi performansları yansıtır.

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