Bayern Münih’ten tarihe geçen başarı | Bir sezonda 6. kupa

Kulüpler Dünya Kupası’nda Tigres’i 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupanın sahibi oldu. Bayern bu sonuçla Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa ve DFB Pokal’den sonra bu yıl 6. kupasını kazanmış oldu.

Bu başarıyı Barcelona 2009 yılında tarihte ilk kez başaran takım olmuştu.

Pep Guardiola yönetimindeki takım La Liga, İspanya Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Bayern Münih’e tarihi başarıyı getiren galibiyetin golünü 59. dakikada Pavard kaydetti.

Katar’ın Education City Stadı’nda oynanan mücadelede Meksika ekibi Tigres, dünya devi rakibi karşısında dirense de hücumda etkili olamayınca sahadan organizasyonun 2.’si olarak ayrıldı.

68 MAÇTA 6 KUPA KAZANDI

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Pep Guardiola’dan sonra adını tarihe yazdırmayı başaran 2. teknik direktör oldu.

Alman teknik adam, Bayern’in başında çıktığı 68 maçta 58 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak toplamda da 6 kupa kazanmayı başardı.