Avustralya Açık’ta Nadal’ı şoke eden el hareketi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkeklerde Rafael Nadal ikinci turda Amerikalı rakibi Mmoh ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-1 kazanan Nadal ikinci sette maçı önde götürürken ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Servis atmaya hazırlanan İspanyol raket tribünlerden gelen kahkaha ve çığlık sesiyle durdu.

KADININ HAREKETİNE İNANAMADI

Rahatsız edici o ses nedeniyle tribünlere dönen Nadal’a seyirciler arasında bulunan bir kadın orta parmağını gösterdi. O hareketin kendisine yapıldığına inanamayan Nadal ‘Ne! Bana mı?’ işareti yaparak gülümsedi.

Kameralara takılan o an herkesi şoke ederken Nadal’ın ‘sarhoş galiba’ dediği duyuldu. Yaşanan o ilginç anların ardından görevliler kadına müdahale ederek kortun dışına çıkardı.

Sakin kalan ve oyununa devam eden Nadal maçı 3-0 kazandı ve 3’üncü tura yükseldi, ancak yaşadığı o enteresan an maçın önüne geçti. Sosyal medyada mücadeleyi takip eden bir çok sporsever olaya tepki gösterdi.

İşte Nadal ile kadın seyirci arasında yaşananların sosyal medya yansımaları…

Kadının ülkesinde korona virüsü kontrol altına altınmış.Bol seyirci ile birlikte o güzel atmosferde Nadal’ın maçını izleme fırsatı bulmuşsun ve adama orta parmak çekiyorsun öğlen öğlen delirdim ya en azından kadını attılar maçtan. #AusOpen pic.twitter.com/E9b70iJZsB — Mehmet Cihan Dursun (@mehmetcihandurs) February 11, 2021

Nadal'a sunu yapmak gercekten nasil bir kafa. Rafa'nın tepki mükemmel her zamanki gibi. Vamos! @RafaelNadal https://t.co/Hv1M3un4bb — Capulcu Eno (@berkieno) February 11, 2021

Kadın Nadal servis atarken çığlık atıp servis atmasını engelledi ardından Nadal durunca bir de orta parmak gösterdi Rafa'ya. En son Nadal da hakeme bu sarhoş galiba tarzı bir şey söyledi #AusOpen — NadaLebron #Tenis (@vamosrafaaaa) February 11, 2021

Şurda Djokovic olacaktı, kadınla 2 saat ağız dalaşı yapıp kabadayılık yapardı. Nadal yine efendi bir şekilde güldü geçti uzatmadı. Karakter farkı #AusOpen — NadaLebron #Tenis (@vamosrafaaaa) February 11, 2021

Rafa Nadal bu yeryüzüne gelmiş en mükemmel en kusursuz varlık sensin! — Tahir Arslan (@thrarslanmcmv) February 11, 2021

Hayır yani başkaları o kadar pislik terbiyesizlik yapar kortta seyirci alkışlar, Nadal gibi dünyanın en centilmen insanına bu denk gelir. Şaka gibi gerçekten. — iremdncl (@merydncl) February 11, 2021