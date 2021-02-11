SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Avustralya Açık’ta Nadal’ı şoke eden el hareketi!

Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselen Nadal'a tribünde bir kadın seyirci tarafından yapılan el hareketi herkesi şoke etti.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 16:14, 11/02/2021
Haberler Diğer Sporlar
Avustralya Açık’ta Nadal’ı şoke eden el hareketi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkeklerde Rafael Nadal ikinci turda Amerikalı rakibi Mmoh ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-1 kazanan Nadal ikinci sette maçı önde götürürken ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Servis atmaya hazırlanan İspanyol raket tribünlerden gelen kahkaha ve çığlık sesiyle durdu.

KADININ HAREKETİNE İNANAMADI

Rahatsız edici o ses nedeniyle tribünlere dönen Nadal’a seyirciler arasında bulunan bir kadın orta parmağını gösterdi. O hareketin kendisine yapıldığına inanamayan Nadal ‘Ne! Bana mı?’ işareti yaparak gülümsedi.

Kameralara takılan o an herkesi şoke ederken Nadal’ın ‘sarhoş galiba’ dediği duyuldu. Yaşanan o ilginç anların ardından görevliler kadına müdahale ederek kortun dışına çıkardı.

Sakin kalan ve oyununa devam eden Nadal maçı 3-0 kazandı ve 3’üncü tura yükseldi, ancak yaşadığı o enteresan an maçın önüne geçti. Sosyal medyada mücadeleyi takip eden bir çok sporsever olaya tepki gösterdi.

İşte Nadal ile kadın seyirci arasında yaşananların sosyal medya yansımaları…

Avustralya açık el hareketi Nadal
Yayınlanma Tarihi:15:50,