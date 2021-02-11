SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Atiba Hutchinson ile yola devam! Futbolu bıraktıktan sonra…

Beşiktaş'ın yaşayan efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımda en az 1 yıl daha forma giyecek. Yıldız oyuncu, kesin kararını ailesiyle görüştükten sonra verecek ve yönetimle masaya oturacak. 38 yaşındaki futbolcu, emekli olunca da teknik heyete dahil olacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
Güncellenme: 07:36, 11/02/2021
Haberler Beşiktaş
Atiba Hutchinson ile yola devam! Futbolu bıraktıktan sonra…

Kısa süre önce 38  yaşına basan Atiba Hutchinson futboldan kopmuyor. Siyah-beyazlı kulübe geldiği 2013 yılından bu yana performansı, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle taraflı tarafsız her futbolseverin beğenisini kazanan Kanadalı futbolcu, bir yıl daha futbol oynamaya yakın.

Yöneticilerle görüşmesinden olumlu sinyaller alan tecrübeli orta sahanın bir yıl daha oynama kararı aldığı, ailesiyle  görüştükten sonra durumunu kesinleştireceği öğrenildi.

Atiba Hutchinson, kesin kararını verdikten sonra yönetimle masaya oturacak. Bu sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 22 resmi karşılaşmada forma giyen Atiba, 3 gol attı, 4 de asist yaptı.

Kanadalı yıldız, futbolu bırakması halinde de Beşiktaş'tan uzaklaşmayacak.

Sergen Yalçın'ın “Atiba 10 yıl daha oynar. Beşiktaş'ın demirbaşı” dediği deneyimli futbolcu, daha sonra takımın teknik heyetine dahil olacak.

İLGİLİ HABER Beşiktaş kafilesi Konya`ya geldi Beşiktaş kafilesi Konya`ya geldi

Atiba Hutchinson beşiktaş