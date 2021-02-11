Antalyaspor kupada yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin tek golü 62. dakikada penaltıdan geldi. 61. dakikada Ahmet Oğuz’un Orgill’e yaptığı faulün ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Fredy, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Geride kalan dakikalarda da skor değişmeyince Antalyaspor yarı finale yükselip Alanyaspor ile eşleşti. İki takım geçen sezon da yarı finalde birbirlerine rakip olmuş ve Alanyaspor finale yükselmişti.

Yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökan Bilir

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Samba, Robin, Ahmet, Cofie (Boyd dk. 75), Kerem (Felix dk. 65), Fayçal, Max, Erdoğan (Kone dk. 75), Yatabare

Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

FTA Antalyaspor: Boffin, Pereira (Ersan dk. 78), Eren, Doğukan (dk. 89 Sam), Nuri, Orgill (Podolski dk. 67), Fedor, Ribeiro (dk. 66 Hakan), Amilton (Serdar dk. 78), Gökdeniz, Bünyamin

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, İmeri, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Ribeiro (dk. 62 pen.) (FTA Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kerem (Sivasspor), Ersan, Boffin (FTA Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.

36. dakikada Max'ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba’nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada ceza sahası içerisindeki rakibinden topu kapan Bünyamin’in sert şutunda Samba kale önünde topun ağlara gitmesini önledi.

57. dakikada defanstan dönen topla buluşan Max'ın şutunu kaleci Boffin'in kontrol etti.

62. dakikada Orgill'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile hakem Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Ribeiro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

88. dakikada Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Doğukan’ın kafa vuruşunda kaleci Ali topun filelere gitmesine engel oldu.