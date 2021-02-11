Ali Akman: Bir ara aklım Manchester City’ye gitti ama…

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin son 6 ayında diğer takımlarla görüşme hakkına sahip olan Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt’a imza atan Ali Akman, GOAL Türkiye’ye konuştu.

18 yaşındaki golcü futbolcu, kendisiyle Atalanta, Valencia ve Manchester City gibi takımların da ilgilendiğini ve Ozan Kabak ile görüştükten sonra Frankfurt’u seçtiğini belirtti.

Ali Akman’ın yaptığı söyleşiden notlar şöyle;

– Aslında İtalya ve İspanya'dan da teklifler vardı. Atalanta, Valencia gibi. Manchester City çok ciddi bir adaydı. Tercih yapmam gerekiyordu. Bir ara aklım Manchester City’e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek çok da zor olmadı. Adım adım ilerlemek istedim. Almanya'da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm. Almanya, genç oyuncuların mutlaka gitmesi gereken bir yer. Ozan Kabak ile görüştüm, ‘Hiç düşünme bile. Almanya'ya gittiğinde farkı daha iyi anlayacaksın' dedi. Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya'nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum.

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– Açıkçası tam bir Roberto Firmino hayranıyım. Sürekli onun videolarını izliyorum. Gerçekten başka seviyede bir oyuncu. Oyun tarzım, Kun Agüero‘ya benziyor.

– Teknik direktör Adi Hütter beni aradı. Frankfurt'ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum.

Bu sezon çıktığı 18 maçta rakip filelere 10 gol bırakan Ali, henüz 18 yaşında olmasına rağmen milli takımlarda ve Bursaspor’da toplamda şimdiden 145 gole ulaştı.

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