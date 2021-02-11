Abdurrahim Albayrak: ‘Fernandes’i Terim’in talebesi Rui Costa bitirdi’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gündeme dair açıklamalar yaptı. Transfer dönemini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Albayrak, hiçbir ismin sızmaması için gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gedson Fernandes transferinin Fatih Terim’in rüyası olduğunu söyleyen Albayrak, “Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuştu. Yoksa almamız zor olurdu, hatta olmazdı” dedi. Kulüplerin ekonomik olarak zor günler yaşayacağını söyleyen Albayrak, mevcut oyuncularla sözleşme yenileme görüşmelerini bu gerçeklik üzerine yaptıklarını belirtti.

İşte Albayrak’ın açıklamaları:

“Eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediği transferler vardı. Bir ekip halinde transferlerde başta Mustafa Cengiz olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, Fatih Terim hocamız ve transfer komitesiyle birlikte uzun çalışmalar yaptık. Transferleri burada yürütmemizin tek bir sebebi vardı, hiçbir yere bir şey sızmaması içindi. Bodrumdan girdik, bodrumdan çıktık. O yüzden transferleri buradan yürüttük.”

Fernandes transferinde Rui Costa etkisi

“Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes’in transferi Türkiye’de bir rüyaydı, bunu gerçekleştiren de Fatih Terim’di. Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuşarak transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu, olamazdı hatta.”

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“Çok büyük bir tehlike bekliyor”

“Galatasaray taraftarlarını kampanyamıza davet ediyorum. Çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar, Galatasaray ve geleceği için. 33 milyon Euro hasılat kaybımız var. Hiçbir yerden size yaprak kıpırdamıyor. Bankanın eline kalmışsınız. Anlaşmanın sunduğu hedeflere doğru gidiyorsunuz. Kulüpleri ileride çok büyük bir tehlike bekliyor. Bunun farkındayız. Ona göre mukaveleleri uzatmak istiyoruz.”

“Emre Akbaba ile 1 aydır görüşüyorum”

“Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Emre Akbaba ile de 1 aydır görüşüyorum. Galatasaray’ın evladıdır. Bir problem olmaz. Muslera zaten Galatasaray’ın sembolüdür ve Taffarel’idir. Bıraktıktan sonra da Galatasaray’a uzun yıllar hizmet eder. Ne kadar iyi Galatasaraylı olduğunu tüm Türkiye biliyor.”

“Arda’nın cezası hakkında başka cezaları bekliyoruz”

“Arda Turan’ın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Arda’nın cezası hakkında, başka cezaları bekliyoruz sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok kıymetli. Sağlık çalışanları adı altında olan durumdan ne işlem yapılacak onu bekliyoruz.”

“Falcao için resmi bir teklif yok”

“Falcao’nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Falcao bizim için ve dünya futbolu için önemli bir markadır. Bütün Türkiye gelemez dedi, geldi. Şanssız bir dönem geçirdi. Sakatlığının geçmesini bekiyoruz. Bize gelen resmi bir teklif yok. Teklif gelirse hocamıza sorduktan sonra yönetimle paylaşırız. Değerli bir futbolcumuzdur Falcao.”

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