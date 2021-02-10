VakıfBank dörtlü finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çan Gençlik Kale Spor’u 25-16, 25-18 ve 25-12’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını Dörtlü Final’e yazdırdı.
VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-16 almayı başardı. İkinci setin başında üstünlüğü eline alan VakıfBank, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Çan Gençlik Kale Spor’un üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-12 karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını Dörtlü Final’e yazdırdı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley’de altı şampiyonluğu bulunuyor.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Sadettin Kıral
VAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 13, Zehra 12, Haak 6, Meliha 1, Milena 13, Gizem (L), Tuğba 5, Gözde 9, Maja
ÇAN GENÇLİK: Hande 4, Simay 1, Thais 6, Sena 5, Dilan 8, Braga 7, Dilara (L), Simay, Miray
SETLER: 25-16, 25-18, 25-12
SÜRE: 64 dakika (20′, 24′, 20′)