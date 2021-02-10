Murat Sancak önce istifa etti, iki hafta sonra vazgeçti

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası hem anlaşmayı iptal etmiş hem de istifa kararı almıştı. Yaşananlar sonrası Ömer Şişmanoğlu, transfer döneminin son gününde Tuzlaspor’a imza atmıştı.

Murat Sancak, 27 Ocak’ta sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Görevde kalmam mümkün değil” diyerek kulübü aldığı gibi devredeceğini söylemişti. Sancak, olayların üzerinden iki hafta geçtikten sonra ise yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla göreve devam edeceğini açıkladı.

Sancak, istifa kararını şu cümlelerle duyurmuştu:

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. ‘Ben yönetilmem, yönetirim’ demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah’a emanet olun, sonu kupa. Yarın başkan vekili atayacağım, kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor’a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir.”

İLGİLİ HABER Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak`tan şaşkına çeviren istifa

İKİ HAFTA SONRA VAZGEÇTİ

Aradan iki hafta geçtikten sonra Sancak, kararını değiştirdi ve göreve devam etme kararı aldı. Sancak, yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla devam kararı almasında kendisine yapılan baskıların etkili olduğunu söyledi.

Bu kez daha uzun tutulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Başkanlığı bıraktığımı açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak günler geçirdim ve gördüm ki insan huzurlu olabiliyormuş. Kendimle baş başa kaldığımda 2.5 yılın muhasebesini yaptım. İyisiyle, kötüsüyle kah coşku duyduğumuz kah üzüldüğümüz dönemler oldu. Aslında asıl güzel olan camia olarak bir bütün oluşumuzdu. Son günlerde yaşadığımız olay beni derinden üzdü çünkü taraftarlar arasında huzursuzluk (Biraz da olsa) bana karşı tepki olmuştu. O günde ailemle birlikte annemlerdeydik. Kendi kendime bu takım için gecemi gündüzümü, işimi, dostlarımı ve ailemi ihmal etmeme rağmen (parayı bile saymıyorum) memnun edemiyorsam durmanın bir anlamı yok dedim. Transfer etmek istediğim futbolcuyu karşılıklı çifte telli oynamak için değil Adana Demirspor’un menfaati hedefimdi. Almadan önce de istişare yapmış olmama rağmen daha sonra aynı taraftan tepki gelince bu duruma geldik.

Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz hastagı açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdılar. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldular. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımız, Adana’nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istediler. Adana’ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmaz olmaz dedi. İnşallah şampiyon olursunuz dedi. Adana’ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmelerden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım.

Şu geçen zamanda tekrar net gördüm ki çalışanlarıyla, taraftarlarıyla, yönetimimizle, futbolcusuyla ve sempati duyanlarımızla çok büyük bir camiayız. Bu nedenle Adana Demirspor’u kurumsallaştırmak, geleceğe sağlam adımlarla götürmek ve gelecekte kendi ayakları üzerinde yaşamak. Ayrıca bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için, daha güçlü, daha bilinçli ve daha yüksek sesle durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Murat Sancak’ın göreve devam edeceğini açıkladığı paylaşım, Adana Demirspor’un resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.