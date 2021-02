Holywood yıldızları kulüp satın aldı

Deadpool filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds ve It’s Always Sunny In Philadephia dizisinin yaratıcısı Rob McElhenney, İngiltere National League’de mücadele eden Wrexham kulübünü satın aldı. 2020 yılının yaz ayından bu yana satın alma işlemi için uğraşan ikili, The Financial Conduct Authority’nin (FCA, Finansal Yönetim Kurumu) onayı sonrası kulübün yeni sahipleri oldular. Reynold ve McElhenney, Wrexam’ı satın almak için 2 milyon pound ödedi.

FCA’nın onayının ardından açıklamalarda bulunan Reynolds ve McElhenney “Büyük bir geçmişi olan bu kulübün yeni sahipleri olduğumuz bugün bizim için çok özel… Futbolcular, çalışanlar, taraftarlar ve camia ile birlikte Wrexham’ı yeniden birinci lige yükselteceğiz. Geliştirilmiş bir stadyumda taraftarlarımızla birlikte bunu başaracağız” dediler.

İki yıldızın, Wrexham’ın Kadın Futbol Takımı’na da büyük yatırım yapacağı belirtildi.

Tarihin en eski 3. profesyonel kulübü olarak tanınan Wrexham, 1984 yılında kuruldu. Takımın şu andaki kadro değeri 925 bin Euro…

Kulübün başına Liverpool’un eski Başkanı Peter Moore’un göreve getirilmesi bekleniyor. Moore, satın alma sürecinde Reynolds ve McElhenney’ye destek olmuş ve süreçte aktif rol oynamıştı.

