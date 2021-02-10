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Sözcü

Galatasaray’dan Arda Turan’ın cezasına sert tepki

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasındaki görüntüleri nedeniyle 2 maç ceza alan kaptan Arda Turan ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Güncellenme: 19:24, 10/02/2021
Haberler Futbol
Galatasaray’dan Arda Turan’ın cezasına sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’a 2 maç men cezası verdi. Sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Arda’ya verilen cezaya tepki gösterdi.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza, Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

‘MEŞRU OLMAYAN YOLLARLA STADYUMA SOKULAN KİŞİLERİN ETTİĞİ KÜFÜRLER…’

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Yayınlanma Tarihi:19:18,