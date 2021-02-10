Galatasaray kupaya veda etti! Alanyaspor adını yarı finale yazdırdı…

Ligde Fenerbahçe derbi galibiyetiyle liderliğe yükselen Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti… Çeyrek finalde Alanyaspor’u ağırlayan sarı kırmızılılar sahada 3-2 mağlup ayrıldı. Alanyaspor 2003/2004’ten bu yana Galatasaray’ı aynı sezonda iki deplasman maçında mağlup eden ilk takım oldu.

Türk Telekom Stadı’nda mücadeleye hızlı başlayan Alanyaspor 29’da Babacar’ın golüyle perdeyi açtı. Marafona’nın uzun degajını kontrol eden Babacar, ceza sahasında Marcao ile karşı karşıya kaldı. Çalımını atan Babacar top filelere göndermeyi başardı.

Konuk ekip 40’ıncı dakikada gelişen hızlı hücumda ikinci golü Salih Uçan ile buldu. Davidson ile hızlı hücum geliştiren konuk ekip, rakibini 3’e 3 yakaladı. Davidson sağdan gelen Salih Uçan’a pasını attı. Salih’in yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.

BABACAR PENALTIDAN FARKI 3’E ÇIKARDI

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galayasaray ikinci yarıya Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Etebo hamlesiyle başladı.

Alanyaspor 46’da penaltı kazandı. Tayfur Bingöl, Marcao’un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Babacar bir kez daha ağları sarsarak farkı 3’e çıkardı.

82’de Galatasaray Mısırlı golcüsü ile golü buldu. Gedson’un sert şutunu Marafona çıkarırken top Mostafa’nın önünde kaldı. Mısırlı oyuncu topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı 2’ye indirdi: 1-3.

Fatih Terim kalan dakikalarda yeni transferi Gedson Fernandes’i oyuna dahil etti. Maçın 66. dakikasında Belhanda’nın yerine oyuna giren Gedson Fernandes, 90+4. dakikada fileleri havalandırdı. Galatasaray bu golle skoru 3-2 yaptı. Kalan kısa sürede Galatasaray beraberliği aradı ama sonuca ulaşamadı. Alanyaspor çalan son düdükle yarı finale yükseldi.

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GALATASARAY’I YİNE ELEDİ

Galatasaray ile Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da Çeyrek Final’de eşleşmişti. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan turda Alanyaspor Galatasaray’ı sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Alanyaspor, Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ tarafından Efecan topla buluştu. Efecan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada sağ çaprazdan Salih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Marafona'nın uzun pasıyla Banacar Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Babacar'ın Marcao'yu çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yedlin'in yerden ortasında Mustafa Muhammed'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Efecan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babacar'ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Marcao'nun ceza sahası içi sağ tarafında Tayfur'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.

48. dakikada beyaz noktaya gelen Babacar'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

62. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Kerem'in, Emre Kılınç ile verkaça girdikten sonra rakibini çalımlayıp ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Marafona ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

64. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda top sol yan direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada Yedlin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Marafona'nın ayaklarıyla dokunduğu top direğe de çarptıktan sonra savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada sağ kanattan süratle ceza sahasına giren Yedlin'in son çizgiye inip penaltı noktasına çevirdiği pasta Emre Kılınç'ın vuruşu savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yine ceza alanında önünde bulan Onyekuru'nun şutunu kaleci Marafona kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonucu Alanyaspor savunmasından topu kapan Gedson Fernandes'in ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleciden sekti. Dönen topta Mustafa Muhammed'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-3

85. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

90+4. dakikada Emre Akbaba’nın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Muhammed'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa sağ çaprazdan Gedson Fernandes'in sert şutu filelere gitti. 2-3

GEDSON FERNANDES İLK KEZ KADRODA

Galatasaray’ın devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı. Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere’deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN DÖNDÜ

Galatasaray’ın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan, 5 resmi maçın ardından kadroya girdi. Süper Lig’in 19. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 resmi maçın ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kadroya alındı.

YENİ TRANSFER YEDLİN İLK KEZ 11’DE!

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD’li sağ bek DeAndre Yedlin, takımda ilk kez bir resmi maça 11’de başladı. Ara transfer sezonunun son gününde kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 4 gün önceki Fenerbahçe derbisinde giydi. Derbiye yedek başlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11’de mücadele etti.