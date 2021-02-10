Galatasaray başvuruda bulundu Arda Turan’ın cezası açıklandı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle disipline sevk edilen Arda Turan’ın cezası, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi açıklandı.

Galatasaray’ın başvurusu üzerine olağanüstü toplanan PFDK, Arda Turan’a iki maç ceza verdi. Arda Turan ayrıca 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hatırlanacağı üzere Arda Turan’ın, Fenerbahçe galibiyetinin ardından soyunma odasında sevinirken küfür ettiği sosyal medyaya yansımıştı.

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”

Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında cezasının ilkini tamamlayacak olan tecrübeli futbolcu, takımını iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçında yalnız bırakacak. Arda Turan, ligde 26. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında ise sahada yer alabilecek.

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