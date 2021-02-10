Fenerbahçe’de iki hayal kırıklığı: Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş

Alican ÖZCAN | Sezon başında kadro kalitesini artırmak ve şampiyonluk için iddialı bir ekip kurmak isteyen Fenerbahçe, geçen yılın en flaş isimlerinden Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katarak transferde ses getiren imzalar atmıştı. Ancak aradan geçen haftalarda iki ismin oynadığı futbol hem istatistiklerde, hem de futbolseverlerin gözünde sınıfta kaldı.

Mert Hakan Yandaş’ın transferi için Galatasaray’la kıyasıya bir yarışa giren ve Jose Sosa transferinde titizlikle davranan Fenerbahçe, ligde geride kalan 24 haftaya bakıldığında bu iki futbolcudan beklediğini almayı başaramadı.

35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sezon başındaki sakatlığı ve ailevi problemlerinin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş’ın da sezona sakat başlayarak takıma geç dahil olması handikaplar olarak göze çarpıyor. Ancak, yine de iki futbolcunun geçen sezonki bireysel verileriyle bu sezon oynadığı maçları kıyasladığımızda arada uçurum olduğu gerçeğini görmemek elde değil.

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İstikrarsızlık başa bela

Sosa ve Mert Hakan’ın performansını geçen sezonki istatistikleriyle kıyaslarken ilk dikkat çekilmesi gereken nokta, sahada kaldıkları süre ve ilk 11’de başlama sayıları. Arjantinli futbolcu geçen sezon 24. haftaya gelindiğinde 22 maçın hepsinde ilk 11’de sahaya çıkarken Fenerbahçe’de oynadığı 17 maçın sadece 9’unda ilk 11’de yer aldı. Mert Hakan Yandaş ise, Sivasspor’da 23 maçın hepsinde ilk 11’de şans bulurken Fenerbahçe’de oynadığı 20 maçın sadece 10’unda ilk 11’de sahaya çıktı.

Sakatlıkların dışında sürekli rotasyon yapılması ve istikrarlı şekilde forma giyememeleri şüphesiz oyuncunun performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Geride kalan 24 haftada 1118 dakika sahada kalan Mert Hakan, geçen sezon Sivasspor formasıyla 2091 dakika süre almıştı. Bu sezon 933 dakika oynayabilen Sosa ise, Trabzonspor’da 24 hafta sonunda 2074 dakika oynamıştı.

Neydi, ne oldu…

Sosa ve Mert Hakan ikilisi her ne kadar geçen sezona kıyasla daha az süre almış olsa da, sahada oldukları anlarda da pek bir varlık gösteremediler. İki futbolcunun da bireysel performanslarındaki ‘aşırı’ düşüş rakamlara yansıdı. Örnek vermek gerekirse; geçen sezon 24. hafta itibariyle 1066 başarılı pas yapan Sosa, Fenerbahçe formasıyla 516’da kaldı. Trabzonspor’da rakip ceza sahası içine 248 pas gönderen Sosa, sarı lacivertli ekipte bunu sadece 121 kez yaptı.

Sosa’nın ofansif parametreleri (Soldaki bu sezon, sağ taraf geçen sezon)

Defansif ve ofansif fark etmeksizin bütün rakamlarında düşüş olan Sosa, geçen sezon 161 kez atak aksiyonunda bulunurken, bu sezon rakam 47 oldu. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon 24. hafta itibariyle 7.31 asist beklentisine sahipken, bu sezon 1.36’da kaldı.

Arjantinli orta sahanın en dikkat çeken düşüşü ise, topla yaptığı koşular oldu. Trabzonspor’da 24 hafta sonunda 34 başarılı dribling girişimi olan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’de bunu sadece 3 kez başarabildi. Bordo mavili ekipte 18 isabetli şutu olan Sosa, Fenerbahçe formasıyla kaleyi 3 kez bulabildi.

Sosa’nın pas parametreleri

Gelişen hiçbir şey yok!

Bütün istatistiklerde geriye giden sadece Sosa olmadı. Mert Hakan Yandaş da en az Arjantinli futbolcu kadar geçen yılı mumla aratır konuma geldi. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor’daki kadar çok süre alamasa da oynadığı maçlarda da takımına faydalı olma konusunda geçer not alamadı. Geçen sezon 75 kez ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, bu yıl 24. hafta itibariyle sadece 27 kez ceza sahasında topa sahip oldu.

Mert Hakan’ın pas parametreleri

Geçen yıl gol beklentisi 8.44 olan Mert Hakan Yandaş için bu sezon rakamlar 1.89’u gösterdi. Aynı şekilde 5.35 olan asist beklentisi ise 2.25’e düştü. Fenerbahçe’de Sivasspor dönemine göre daha fazla defansif role sahip olan Yandaş, bu konuda da pek varlık gösteremedi. Geçen sezon 118 kez top kazanan milli futbolcu, bu yıl 60’ta kaldı. Takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda da sınıfta kalan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon 46 kez şut pası verirken, bu sezon sadece 18 kez bunu yapabildi.

Hücuma katkısında gözle görülür bir düşüş yaşanan Mert Hakan, geçen sezon 267 olan atak aksiyonu rakamında 111’e takılı kaldı. Sivasspor’da 31 kez isabetli şut çeken 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiye kadar sadece 7 kez kaleyi tutturabildi. Başarılı dribling sayısı 63 olan Mert Hakan, bu alanda da 31’e geriledi.

Mert Hakan’ın ofansif parametreleri

Elde kalan tek veri: Hayal kırıklığı

Beşiktaş’ta ve Trabzonspor’da oynadığı futbolla ilerleyen yaşına rağmen herkesin takdirini toplayan Sosa ve sezon başında iki ezeli rakibin transfer etmek için kıyasıya yarıştığı Mert Hakan Yandaş’ın performanslarındaki düşüşe birçok etken gerekçe gösterilebilir. Farklı bir takımda, farklı rollere sahipler. Ancak iki futbolcunun bütün verilerde gerilemiş olması, Fenerbahçe için sezonun geride kalan kısmında hayal kırıklığı yarattığı bir gerçek. İlerleyen haftalarda bu durumu tersine çevirip çeviremeyeceklerini izleyip göreceğiz. Fakat Fenerbahçe cephesine bakıldığında bu konuda pek umutlu olunduğu söylenemez…

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