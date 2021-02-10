Fatih Terim dediğini yaptı, suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, seyircisiz oynanması gereken 6 Şubat'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bini aşkın kişinin katıldığını ve kendisine, teknik ekibe ve oyunculara küfür edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'in avukatı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2020-2021 sezonunda Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Maça bini aşkın kişinin katıldığı iddia edildi

Dilekçede, “Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakanın oynandığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksine yaklaşık 150 sağlık çalışanının alınmasına karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı. Dilekçede 6 Şubat 2021 tarihinde geçekleşen maça bini aşkın kişinin katıldığı ve localara yerleştirildiği kaydedildi.

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Resen soruşturma başlatılmış

Dilekçede Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'taki futbol müsabakasına sağlık çalışanları dışında taraftar alımı ile ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Müsabakaya katılan bini aşkın kişinin olduğu, bu kişilerin kaçının sağlık çalışanı olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar galiz ifadelerle sinkaflı küfürler edilmiş, müvekkilin, teknik heyetin, oyuncuların şeref ve haysiyeti rencide edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir” denildi.

Katılanların listesi istendi

Dilekçede, 6 Şubat'ta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine katılan kişilerden stada liste ile alınanların İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden celbi, stada liste harici alınanların ise ev sahibi takım olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nden celbi ile kamera kayıtları ve görüntülerin karşılaştırılması yoluyla faillerin kimliklerinin tespit edilmesi istendi.

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Seyirden yasaklanma talebi

Şüphelilerin Fatih Terim'e, takıma ve teknik ekibe karşı maç sırasında alenen hakaret olarak nitelendirilecek eylemleri gerçekleştirdiklerinin sabit olduğu belirtilerek, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesi uyarınca emsal mahiyette cezalandırılmaları için iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talep edildi.

Öte yandan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca da kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında ‘seyirden yasaklama' kararı verilmesi istendi.