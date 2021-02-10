Erzurumspor’da şoke eden olay! Kasadaki 1 Milyon TL’lik senet çalındı…

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren ve pandemi döneminde de ekonomik olarak büyük sorunlar yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da şoke eden bir olay gündeme geldi…

Devre arasında takımdan ayrılan takım kaptanı İbrahim Akdağ’dan sözleşme fesih bedeli olarak alınan 1 Milyon TL tutarındaki senetin, kulüp kasasından çalındığı iddia edildi. Oltu Medya’da yer alan habere göre; seneti kulüp muhasebesindeki görevli bir personelin alıp, tahsil ettiği iddiasıyla çalışanın görevine son verildi ve hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK AMACIYLA…

Kulüp kasasına konulan senetin çalındığının fark edilmesi üzerine yönetim harekete geçti ve yaşanan olaydan ötürü sorumlu tuttuğu bir muhasebe çalışanının görevine son verdi. Yöneticilerle görüşen çalışanın, seneti kasadan aldığını kabul ettiği ancak bunu kulüpten alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla yaptığını söylediği öne sürüldü. Kulüpten aylık 25 bin TL’ye yakın bir maaş ve prim aldığı ifade edilen personelin, 1 Milyon TL’lik alacağının nasıl olduğu anlaşılamazken, kulüp yönetimi ilgili çalışan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İÇERİDE YARDIM EDEN VAR MI?

Kulüp kasasının adeta patlatılıp, içerisinden 1 Milyon TL’lik senetin çalınması, akıllara çok sayıda soruyu getirdi. Senetin çalınmasında sadece görevine son verilen personelin mi ilgisi olduğu, diğer çalışanlar arasında yardımcı olan kişi veya kişilerin olup olmadığı da akıllara gelen sorulardan sadece birkaçı. Savcılığa intikal eden olayla ilgili yürütülecek soruşturma sonucunda tüm bu soruların açıklığa kavuşması beklenirken, yönetimin de bu olayın ardından kulüp çalışanlarıyla ilgili bir tasarrufta bulunacağı ifade ediliyor.