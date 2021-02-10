Erol Bulut’tan Altay savunması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehire 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün kaybetmek istemediğimiz maçı maalesef kaybettik. Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda kontrol 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45. dakikasında yaptığımız basit hata ve sonrasında kırmızı kart bizi eksik bıraktı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda 1-1’i yakaladık. Rakibin 96. dakikada yakaladığı bir pozisyonda orta yapmak isterken kaleye giren bir şut gol oldu” dedi.

Erol Bulut, kaleci tercihi ile ilgili olarak, “Futbolcularımla bir bireysel görüşmeler ve doktorla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Karacabey maçından bu yana Altay’ın kaç maç oynadığına bakarsak yorgundu. O yüzden Harun’u değerlendirdik. Altay bugün yorgunluğundan dolayı oynamadı” şeklinde konuştu.

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