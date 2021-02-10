Conte’den orta parmak, Agnelli’den küfür! Serie A’da’ çizme’ aşıldı…

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Juventus’a 2-1 yenilen Inter, rövanştaki golsüz beraberlik sonrasında final biletini rakibine kaptırdı. Ancak maç sonunda Juventus Başkanı Andrea Agnelli’nin, Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’ye küfretmesi geceye damga vurdu.

İtalya’nın yayıncı kuruluşu RAI, Conte’nin Agnelli’ye orta parmak hareketi yaptığı ve Juventus Başkanı Agnelli’nin Inter yedek kulübesine doğru koşarken “S…. git, kes sesini pislik” diye bağırdığı anları izleyicilerle paylaştı.

Bir dönem birlikte çalıştığı Agnelli’yi suçlayan Conte, maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Juventus doğruyu söylemeli. Sanırım dördüncü hakem maç boyunca olanları duydu ve gördü. Bence daha kibar olmalılar. Daha fazla sportmenliğe ve çalışanlara saygı duymaları gerekiyor.”

‘Eğitim şart!’

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Conte, yaşananlara dair daha fazla yorum yapmak istemediğini dile getirdi. ‘Maç sonu ne oldu?’ diye soran bir muhabire yanıt veren İtalyan teknik adam, “Herhangi bir şey hakkında yorum yapmak için ne arzum, ne de hevesim var. Her şeyin eğitimle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yeter.”

Juventus’la tarih yazmıştı

51 yaşındaki teknik adam, Juventus’la hem futbolcu hem de teknik direktör olarak zengin bir geçmişe sahip. Futbolculuk kariyerinde 5 Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, İtalyan devi için 500’den fazla maçta forma giydi. 2011 yılında Agnelli tarafından Juve’nin başına getirilen Conte, üst üste 3 kez Serie A şampiyonluğu kazandırdı.

Ancak Agnelli ve Conte arasındaki ilişkinin hızlı şekilde bozulmasıyla İtalyan çalıştırıcı 2014’te sezon ortasında kulüpten ayrılmıştı. Agnelli geçen yıl Radio 24’e verdiği röportajda “Conte bir Juventus taraftarı, kaptan ve şampiyon. Gerektiği gibi dostane bir ilişkimiz var. Biz profesyoneliz” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Verona`nın genç futbolcusu tren istasyonunda elektrik akımına kapıldı