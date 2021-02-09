Taşkın Çalış: Frikik kullanmak için gelen takım arkadaşlarıma…

TFF 1inci Lig’in 20’nci haftasında Akhisarspor’u 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor’da galibiyet sevinci yaşanıyor. Maçın 3 golünü de serbest vuruştan atarak hat-trick yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 puanı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bugünkü antrenman öncesinde açıklama yapan Taşkın Çalış, o anları söyle anlattı:

“İlk golde arkadaşlarıma dedim zaten olacak diye. Şükür oldu. İkinci golde santrforumuz Manay geldi, Ben vurayım dedi. Ben de, Bırak bir tane daha atacağım dedim. Hissettim. Üçüncü golde de Halil ağabey geldi. Orada da hissettim. Ağabey bırak hayatımda ilk defa hat-trick yapayım. Başarayım, deneyeyim en azından dedim. O da oldu. Çok mutluyum… 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum”

Futbola Almanya’da başladığını belirten Taşkın Çalış “Almanyada doğup, 17 yaşıma kadar orada büyüdüm. Orada altyapı da oynadım. 17 yaşımda Türkiye’ye geldim. Gaziantepspor, Bursa, Akhisar’da toplam 4 buçuk yıl Süper Lig dönemim oldu. Daha sonra Gümüşhane ve Menemen’de oynadım. Şimdi de Aydeniz Et Balıkesirspor forması giyiyorum. Maça çıkmadan önce heyecanlıydık. Benim de burada ikinci maçımdı. Yeni kulüp, yeni sayfa… Bizim için 3 puan önemliydi, 3 puanı aldık. Çok mutluyum” dedi.