Onur Kıvrak’tan Ünal Karaman’a gönderme!

Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe’nin Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup olmasının ardından Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan ve ardından futbolu bırakan Onur Kıvrak’tan sosyal medyada çok konuşulan paylaşım geldi!

Kıvrak, İzmir ekibinde henüz galibiyetle tanışamayan Karaman’a gönderme yaparak sosyal medya hesabından maçın skorunu paylaşıp, “Başarılı olmak için helallik şart” yazdı.

Trabzonspor’da 11 yıl forma giyen Onur Kıvrak, kadro dışı kaldıktan sonra kendisine birçok teklif gelmesine rağmen 7 Ocak 2019’da 31 yaşındayken emeklilik kararı almıştı.