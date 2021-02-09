Mohamed Moataz: Mostafa, Salah gibi dev potansiyel

Süper Lig’de Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe derbisinde gol atarak Galatasaray'ın kulüp tarihine kısa sürede geçen Mostafa Mohamed, ülkesinde de gündem. Mısır'da Al Wafd gazetesinin spor yazarlarından Mohamed Moataz, SÖZCÜ'ye Mostafa'yla ilgili şunları söyledi:

“Mostafa, Galatasaray'a gitmeden önce Mısır Ligi'nin en iyi forvetiydi. İnatçı, zeki, golü çok iyi koklayan bir oyuncu. Avrupa'da ilk 10'a girer. Ülkemizin yeni Mohamed Salah'ı olabilir. Biliyorsunuz Salah kariyerinde çok düşüşler yaşasa da Liverpool'da bir dünya yıldızı haline geldi. Mostafa Mohamed'de de Salah gibi çok büyük bir futbolcu olma potansiyeli var. Bu bağlamda Galatasaray ve Fatih Terim'in ona çok büyük katkı sağlayacağına eminim.”