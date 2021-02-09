Kadıköy’de zemin alarm veriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.

GÖKHAN GÖNÜL 11 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra Başakşehir ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Gökhan Gönül, geçen hafta Galatasaray derbisinde yedek soyunmuş, ancak süre almamıştı.

Gökhan Gönül en son ligin 12. haftasında 12 Aralık tarihinde Yeni Malatyaspor maçında forma giymiş, ardından sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, tecrübeli futbolcu 2 ay sonra ilk 11'de görev yaptı.

FENERBAHÇE’DE 11’DE 7 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında derbi mücadelesine göre ilk 11'de 7 ismi değiştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut, kupa mücadelesinde Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam ve Cisse'ye görev verdi.

4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luiz Gustavo, Pelkas, Tisserand ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

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