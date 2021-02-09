İsmail Kartal gitti, İlhan Palut geldi

İsmail Kartal'la yollarını ayıran Konyaspor, Teknik Direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaştı. İlhan Palut için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirildi. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Palut, çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Palut, “Konyaspor büyük bir camia, geçmişi başarılarla dolu bir camia. Son zamanlarda istenmeyen bir durum var Konyaspor’da. Bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş ve Süper Lig'in 25. haftasındaki Denizlispor maçlarına değinen Palut, şunları söyledi:

“Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritik de olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok. Perşembe günü de Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ilerilere bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız.”

İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç ve Hacı Çetin görev yapacak.

İLGİLİ HABER Konyaspor`da İsmail Kartal dönemi sona erdi