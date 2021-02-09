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Fenerbahçe’ye bir darbe daha… ‘Kocaman’ zafer

Hafta sonu Galatasaray'a yenilerek lig liderliğini kaybeden Fenerbahçe, bir hüsran da kupada yaşadı. Medipol Başakşehir'e uzatmada yenilen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na Çeyrek Final'de veda etti. Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in başındaki ilk galibiyetini alırken, Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı. Harun, yediği hatalı gollerle Fenerbahçe'nin yenilgisinde önemli etken oldu.

SKOR
Güncellenme: 23:56, 09/02/2021
Haberler Başakşehir
Fenerbahçe’ye bir darbe daha… ‘Kocaman’ zafer

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan maçta Medipol Başakşehir’e uzatmada 2-1 mağlup oldu. Başakşehir’in gollerini Fernandes ve Gulbrandsen atarken, Fenerbahçe’nin tek golü Valencia’dan geldi. Lemos’un kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi mücadele etti.

Cumartesi günü sahasında Galatasaray’a yenilerek ligde zirve koltuğunu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, kupaya da çeyrek finalde veda etti. Lemos, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’in başındaki ilk galibiyetini eski takımına karşı almış oldu. Fenerbahçe kalecisi Harun’un iki golü de yaptığı hatalar, takımının yenilgisinde önemli etken oldu.

Uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe’de maçın son bölümünde ve uzatma dakikalarında yorgunluk belirtileri başlarken, Başakşehir uzatmalara daha diri girdi. Bir kişi fazla oynamanın avantajını lehine çevirmeyi başaran konuk ekip, uzatmada attığı golle yarı finale yükselen takım oldu.

HATALAR ZİNCİRİ GOL GETİRDİ

Başakşehir’in golü ise peş peşe yapılan hatalar sonucu geldi. Önce Caner Erkin’in orta isteği, Azubuike’ye pas oldu. Bir anda hücuma çıkan konuk ekip, Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakaladı. Topu alan Deniz Türüç, Lemos’un faulüne rağmen pasını Berkay’a aktarmayı başardı. Berkay, boş durumdaki Fernandes’i gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes’in vuruşunu Harun, üzerine gelmesine rağmen, engelleyemedi.

Hakem Fırat Aydınus, gol sonrası avantaja bıraktığı faul nedeniyle Lemos’a sarı kartını çıkardı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Aydınus, kararını değiştirdi. Kartın rengini kırmızı olarak belirleyen Aydınus, Lemos’u oyundan attı. Hem yenik duruma düşen hem de 1 kişi eksik kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda tüm riskleri alan Fenerbahçe, aradığı golü buldu.

MESUT ÖZİL İKİNCİ YARI

Erol Bulut, 10 kişi kalan takımını üçlü savunmaya döndürdü. İkinci yarının başında sahaya Mesut Özil ve Osayi’yi, sonrasında da  Valencia’yı süren Bulut, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalıştı. Başakşehir ise skor avantajını korumak için ayağa paslarla oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Organize ataklarda tehlike yaratmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, skoru hızlı atakta bulduğun golle değiştirdi.

Bir kornerde çok adamla rakip kaleye giden Başakşehir, köşe vuruşunun dönüşünde kalesinde golü gördü. Osayi’nin uzun pasında topla buluşan Valencia, rakip savunmadan sıyrıldıktan sonra net bir vuruşla Volkan’ı avladı. Bu golden sonra maçta roller değişti. Fenerbahçe savunmaya çekilirken, Başakşehir set hücumlarıyla gol aradı. Topu hızlı çeviremediği için kapalı savunmayı aşmakta zorlanan konuk ekip, galibiyete yine Harun’un hatasında uzatmada bulduğu golle uzandı.

HARUN ÖNDE YAKALANDI

Sol kanatta topla birlikte hareketlenen Gulbrandsen, ceza sahası dışından orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Önde ve ters ayakta yakalanan Harun, şutu çıkarmakta başarılı olamadı. İlk golde kapadığı köşeden golü engelleyemeyen Harun, ikinci golde de önde yakalanarak takımının bir kez daha yenik duruma düşmesine neden oldu. Kalan dakikalarda oyunun temposunu düşüren Başakşehir, yorgunluk belirtileri de gösteren rakibine gol şansı tanımadı.

Geri dönmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında hızlı hücumlarla fırsatlar da yakalayan Başakşehir, farkı arttıracak golü bulamasa da maçı kazanmayı bildi. Fenerbahçe ise eksik oynadığı uzatma dakikalarında rakip kalede etkili olmayı başaramadı. Tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Başakşehir, elde ettiği skor avantajını korumayı bildi.

Ligde altı maçtır galibiyet alamayan Başakşehir, kupada Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek moral buldu.

Hafta sonu ligde zirveyi kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir’e yenilerek kupadan da çeyrek finalde elendi. Başakşehir’in başında yer aldığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Kocaman’ın ekibi, kupada yarı finale yükselen ekip oldu.

Başakşehir, Türkiye Kupası yarı finalinde İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının galibi ile karşılaşacak.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Serdar Aziz dk. 46), Ozan Tufan, Sosa (Mert Hakan dk. 105), Mame Thiam (Samuel Osayi dk. 46), Sinan Gümüş (Mesut Özil dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Valencia dk. 59), Cisse (Samatta dk. 73)

Yedekler: Altay, Sadık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur (Duarte dk. 91), Ponck, Epureanu, Cemali (Ravil Tagir dk. 102), Azubuike, Deniz (Gulbrandsen dk. 45+1), Ndayishimiye, Berkay (Muhammed Emin. dk 91), J.Fernandes (Giuliano dk. 74), Demba Ba (Crivelli dk. 74)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Junior Fernandes (dk. 42), Gulbrandsen (dk. 96) (M.Başakşehir), Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cemali Sertel, Muhammed Emin, Gulbrandsen, Crivelli (M.Başakşehir), Serdar Aziz, Ozan Tufan, Szalai, Volkan Demirel (Yardımcı antrenör) (Fenerbahçe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 1-2 Başakşehir

  • 9′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.
  • 21′ Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içine giren Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topu Szalai uzaklaştırdı.
  • GOL! 42′ Başakşehir çok hızlı çıktı. Deniz'in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Junior Fernandes'i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-1
  • KIRMIZI KART! 42′ Hakem Fırat Aydınus, Deniz Türüç’e yaptığı hareket sonrasında Lemos’a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
  • 45+3′ Sol kanattan Cemali’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  • 60′ Soldan kazanılan kornerde Berkay ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
  • 61′ Rakip ceza sahası önüne gelen Szalai, Cisse ile verkaç yaptı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.
  • 62′ Cemali soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte bekleyen Junior Fernandes, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
  • 66′ Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia, direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla yandan auta çıktı.
  • 67′ Demba Ba'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak açıyı kapatan Harun gole izin vermedi.
  • GOL! 72′ Osayi'nin savunmadan attığı uzun pasta Cisse kafayla Valencia'ya indirdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-1
  • 74′ Harun'un uzaklaştırmak istediği top Gulbrandsen'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
  • 93′ Muhammed Emin'in indirdiği top ceza sahası dışında Cemali'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Harun gole izin vermedi.
  • GOL! 96′ Crivelli 2 rakibinden sıyrılıp ara pasıyla topu Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden yaptığı aşırtma vuruş Harun'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-2
  • 104′ Orta sahada topla buluşan Ndayishimiye ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Harun gole izin vermedi.
  • 108′ Azubuike'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Harun bu pozisyonda başarılıydı.
Aykut Kocaman Başakşehir Fenerbahçe türkiye kupası
Yayınlanma Tarihi:23:27,