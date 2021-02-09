Fenerbahçe’ye bir darbe daha… ‘Kocaman’ zafer

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan maçta Medipol Başakşehir’e uzatmada 2-1 mağlup oldu. Başakşehir’in gollerini Fernandes ve Gulbrandsen atarken, Fenerbahçe’nin tek golü Valencia’dan geldi. Lemos’un kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi mücadele etti.

Cumartesi günü sahasında Galatasaray’a yenilerek ligde zirve koltuğunu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, kupaya da çeyrek finalde veda etti. Lemos, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’in başındaki ilk galibiyetini eski takımına karşı almış oldu. Fenerbahçe kalecisi Harun’un iki golü de yaptığı hatalar, takımının yenilgisinde önemli etken oldu.

Uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe’de maçın son bölümünde ve uzatma dakikalarında yorgunluk belirtileri başlarken, Başakşehir uzatmalara daha diri girdi. Bir kişi fazla oynamanın avantajını lehine çevirmeyi başaran konuk ekip, uzatmada attığı golle yarı finale yükselen takım oldu.

HATALAR ZİNCİRİ GOL GETİRDİ

Başakşehir’in golü ise peş peşe yapılan hatalar sonucu geldi. Önce Caner Erkin’in orta isteği, Azubuike’ye pas oldu. Bir anda hücuma çıkan konuk ekip, Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakaladı. Topu alan Deniz Türüç, Lemos’un faulüne rağmen pasını Berkay’a aktarmayı başardı. Berkay, boş durumdaki Fernandes’i gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes’in vuruşunu Harun, üzerine gelmesine rağmen, engelleyemedi.

Hakem Fırat Aydınus, gol sonrası avantaja bıraktığı faul nedeniyle Lemos’a sarı kartını çıkardı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Aydınus, kararını değiştirdi. Kartın rengini kırmızı olarak belirleyen Aydınus, Lemos’u oyundan attı. Hem yenik duruma düşen hem de 1 kişi eksik kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda tüm riskleri alan Fenerbahçe, aradığı golü buldu.

MESUT ÖZİL İKİNCİ YARI

Erol Bulut, 10 kişi kalan takımını üçlü savunmaya döndürdü. İkinci yarının başında sahaya Mesut Özil ve Osayi’yi, sonrasında da Valencia’yı süren Bulut, oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalıştı. Başakşehir ise skor avantajını korumak için ayağa paslarla oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Organize ataklarda tehlike yaratmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, skoru hızlı atakta bulduğun golle değiştirdi.

Bir kornerde çok adamla rakip kaleye giden Başakşehir, köşe vuruşunun dönüşünde kalesinde golü gördü. Osayi’nin uzun pasında topla buluşan Valencia, rakip savunmadan sıyrıldıktan sonra net bir vuruşla Volkan’ı avladı. Bu golden sonra maçta roller değişti. Fenerbahçe savunmaya çekilirken, Başakşehir set hücumlarıyla gol aradı. Topu hızlı çeviremediği için kapalı savunmayı aşmakta zorlanan konuk ekip, galibiyete yine Harun’un hatasında uzatmada bulduğu golle uzandı.

HARUN ÖNDE YAKALANDI

Sol kanatta topla birlikte hareketlenen Gulbrandsen, ceza sahası dışından orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Önde ve ters ayakta yakalanan Harun, şutu çıkarmakta başarılı olamadı. İlk golde kapadığı köşeden golü engelleyemeyen Harun, ikinci golde de önde yakalanarak takımının bir kez daha yenik duruma düşmesine neden oldu. Kalan dakikalarda oyunun temposunu düşüren Başakşehir, yorgunluk belirtileri de gösteren rakibine gol şansı tanımadı.

Geri dönmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında hızlı hücumlarla fırsatlar da yakalayan Başakşehir, farkı arttıracak golü bulamasa da maçı kazanmayı bildi. Fenerbahçe ise eksik oynadığı uzatma dakikalarında rakip kalede etkili olmayı başaramadı. Tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Başakşehir, elde ettiği skor avantajını korumayı bildi.

Ligde altı maçtır galibiyet alamayan Başakşehir, kupada Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek moral buldu.

Hafta sonu ligde zirveyi kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir’e yenilerek kupadan da çeyrek finalde elendi. Başakşehir’in başında yer aldığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Kocaman’ın ekibi, kupada yarı finale yükselen ekip oldu.

Başakşehir, Türkiye Kupası yarı finalinde İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının galibi ile karşılaşacak.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Serdar Aziz dk. 46), Ozan Tufan, Sosa (Mert Hakan dk. 105), Mame Thiam (Samuel Osayi dk. 46), Sinan Gümüş (Mesut Özil dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Valencia dk. 59), Cisse (Samatta dk. 73)

Yedekler: Altay, Sadık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur (Duarte dk. 91), Ponck, Epureanu, Cemali (Ravil Tagir dk. 102), Azubuike, Deniz (Gulbrandsen dk. 45+1), Ndayishimiye, Berkay (Muhammed Emin. dk 91), J.Fernandes (Giuliano dk. 74), Demba Ba (Crivelli dk. 74)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Junior Fernandes (dk. 42), Gulbrandsen (dk. 96) (M.Başakşehir), Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cemali Sertel, Muhammed Emin, Gulbrandsen, Crivelli (M.Başakşehir), Serdar Aziz, Ozan Tufan, Szalai, Volkan Demirel (Yardımcı antrenör) (Fenerbahçe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 1-2 Başakşehir