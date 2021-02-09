Fenerbahçe ile Başakşehir yarı final aşkına

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Erol Bulut'un öğrencileri, Aykut Kocaman'ın göreve başlamasının ardından 2 maçını da kaybeden Başakşehir'e karşı galip gelerek yarı finale çıkmayı hedefliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finalist olacak.
Bu eşleşmenin galibi Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesini kazanan takım ile deplasmanda karşılaşacak.
Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut, Sinan, Thiam
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Giuliano, Deniz, Fernandes, Crivelli
STAT: Ülker
SAAT: 20.45
HAKEM: Fırat Aydınus