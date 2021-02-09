Erol Bulut: Kupalar bizim olacak

Galatasaray derbisinde aldığı 1-0'lık yenilgiyle taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de bu mağlubiyete rağmen şampiyonluk konsantrasyonu üst seviyede… Başkan Ali Koç'un derbi akşamı dile getirdiği “Şampiyon biz olacağız” söylemi Samandıra'da da kendisini göstermeye başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcularla yaptığı toplantıda ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarına dikkat çekti. Bulut, oyuncularına şöyle seslendi:

MAÇ MAÇ HEDEFE

“Yapmamız gereken çok çalışıp kalitemizi sahaya yansıtmak. Yarış yeni başlıyor. İki kulvarda da mücadeleyi sürdürecek, hedefe ulaşacak tecrübeye de kaliteye de sahibiz. Her takım tökezleyecek. Önemli olan ayağa kalkmayı bilmek ve aynı hataları tekrarlamamak. Maç maç ilerleyeceğiz. Unutmayın, milyonlarca taraftar bizden şampiyonluk bekliyor. Taraftarımıza şampiyonluklar hediye edeceğiz.”

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