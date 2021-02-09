Diego Maradona soruşturmasına 3 şüpheli daha eklendi

Diego Maradona’nın ölümüyle ilgili soruşturmaya, iki hemşire ve bir psikolog eklendi. Buenos Aires’teki bir hastanede başarılı beyin ameliyatı geçiren 60 yaşındaki Arjantinli efsane, taburcu olduktan iki hafta sonra 25 Kasım’da kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Arjantin’deki yetkililer, operasyondan sonra Maradona’nın tedavisinde ihmal olup olmadığını ve varsa, bu kişilerin kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılanması için soruşturma açıldı.

Maradona’nın beyin ameliyatını yapan beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov, soruşturma kapsamına alınarak ölümünden kısa süre sonra evlerinde ve ofislerinde arama yapıldı.

Bir psikolog, iki hemşire daha…

San Isidro Savcılığı’ndan alınan habere göre, Maradona’yı ölümünden önceki aylarda tedavi eden psikolog Carlos Diaz ve hemşireler Dahiana Gisela Madrid ve Ricardo Almiron da soruşturmaya alındı.

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Efsane ismin ölümünün ardından, avukatı Matias Morla, Maradona’nın ölümünün koşullarının tam olarak soruşturulmasını talep etmiş ve kendilerine çok geç geri dönüş yaptıkları için acil servise eleştiride bulunmuştu.

Otopside uyuşturucu çıkmadı

Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina, Luque ve Morla’yı efsanenin ölümünden sorumlu tutuyor ve ‘adaletin yerine getirilmesini’ talep ediyor.

Yerel medyada, Maradona’nın operasyondan sonra ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı alamadığı ve yakın çevresinin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğine dair haberler çıktı.

Ancak Maradona’nın otopsisi, öldüğü sırada vücudunda alkol ve uyuşturucu olmadığını ortaya çıkardı.

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