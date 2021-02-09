Derbide lider Vakıfbank Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup etti

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ‘Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 27’nci haftasında voleybolun ‘El Clasico’su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda 25-19, 25-20 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 25’inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-19 almayı başardı.

İkinci setin başında 3-0 geri düşmesine rağmen oyunun devamında skoru dengeleyen VakıfBank, teknik molaya ilk setteki gibi 12-10 geride girmesine rağmen seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA’nın üçüncü sette geri dönüşüne izin veremeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 derbiyi de 3-0 kazanarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Ligde bir maç eksiği olan sarı-siyahlılar, ligin 28’inci haftasında 14 Şubat Pazar günü deplasmanda Nilüfer Belediyesi’yle karşılaşacak.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kübra 5, Maja 3, Meliha 3, Zehra 9, Haak 27, Michelle 8, Ayça (L), Gabi, Gözde 1, Cansu

ECZACIBAŞI: Saliha 3, Beyza 4, Elif 1, Hande 7, Ogbogu 7, Boskovic 12, Simge (L), Melisa (L), Fatma 3, Mirkovic 1, Melis

SETLER: 25-19, 25-20, 25-18

SÜRE: 84 dakika (27′, 30′, 27′)