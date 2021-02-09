Beşiktaş pes etmiyor: Savaşan Kartallar!

1-1 biten Antalyaspor maçının ardından “Bizim için savaş yeni başlıyor” diyen Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın futbolcuları Konyaspor maçında canını dişine taktı. 21. dakikada N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından uzatmalarla birlikte 74 dakika 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar futbolcuların sahadaki özverisiyle 3 puana ulaştı. Kartal, bu sezon 10 kişiyle ilk defa kazanmıyor.

KADIKÖY’DE ZAFER

Beşiktaş, bu sezon 10 kişi kaldığı 5 maçın 3'ünü kazandı. Denizli'de 67. dakikada Josef atılmış, sonrasında ev sahibi 2 gol bulmasına rağmen Beşiktaş deplasmanda 3-2 galip gelmişti. Fenerbahçe derbisinde 50. dakikada Larin'in kırmızı kart görmesinin ardından Kartal 2 gol bulmuş ve sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi bitirdiği Gaziantep maçını 3-1, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetmişti.

ÇEBİ’DEN PRİM JESTİ

Kartal’ın 10 kişi kalmasına rağmen Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesinden dolayı çok mutlu olan Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcuların özverisini karşılıksız bırakmadı. Maç öncesi galibiyet primini 20'şer bin TL olarak belirleyen Çebi, karşılaşma sonunda soyunma odasına haber gönderdi ve primleri 30'ar bin TL yaptı.